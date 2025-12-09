Bobotoh Cantik Caca Optimistis Persib Bandung Bungkam Bangkok United 3-2 di AFC Champions League 2 2025-2026!

DUKUNGAN penuh datang dari Bobotoh Cantik asal Kota Bogor, Cacaalviani (21), jelang laga penentuan Persib Bandung kontra Bangkok United di matchday pamungkas Grup G AFC Champions League 2 2025-2026 di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Rabu 10 Desember 2025 pukul 19.15 WIB. Ia meyakini Maung Bandung -julukan Persib Bandung- memiliki modal kuat untuk meraih kemenangan dan mengamankan status juara grup.

Caca menegaskan pertandingan melawan Bangkok United menjadi momentum penting bagi Persib Bandung untuk melangkah lebih jauh di ajang internasional. Sebab, hasil imbang sudah cukup meloloskan Persib Bandung ke 16 besar AFC Champions League 2 2025-2026 sebagai juara Grup G.

Caca meyakini Persib Bandung menang 3-2 atas Bangkok United. (Foto: Dokumentasi Pribadi)

“Bagaimana pun kondisinya, Persib harus menang supaya lolos dan jadi juara grup,” ujar Caca penuh optimistis.

1. Persib Bandung dalam Kepercayaan Diri Tinggi

Menurut Caca, motivasi tinggi skuad Maung Bandung akan menjadi energi tambahan untuk menghadapi tekanan laga penting tersebut. Ia menilai penampilan Persib Bandung dalam beberapa pertandingan terakhir semakin menunjukan kekompakan tim yang terus berkembang. Terbukti dalam enam laga terkini di Super League 2025-2026, Persib Bandung selalu menang.



“Dengan materi pemain yang ada sekarang dan kekompakan yang sudah terbangun, saya optimis Persib bisa kembali mengalahkan Bangkok United,” tuturnya.



Caca juga menyebutkan sebagai suporter, keinginan terbesar tentu melihat Persib Bandung meraih poin penuh. Ia percaya duel Persib Bandung vs Bangkok United akan berlangsung ketat dan menarik.



“Pasti sebagai suporter selalu berharap buat kemenangannya ya. Jadi tetap optimis selalu, dan pertandingannya pasti akan sangat menarik,” ucapnya.