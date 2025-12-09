Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA CHAMPION

Lawan Persib Bandung, Pemain Keturunan Indonesia Ilias Alhaft Siap Antar Bangkok United Cetak Kemenangan!

Miftahul Ghani , Jurnalis-Selasa, 09 Desember 2025 |21:20 WIB
Lawan Persib Bandung, Pemain Keturunan Indonesia Ilias Alhaft Siap Antar Bangkok United Cetak Kemenangan!
Ilias Alhaft siap kalahkan Persib Bandung. (Foto: Miftahul Ghani/Okezone)
A
A
A

PENYERANG keturunan Indonesia milik Bangkok United, Ilias Alhaft, tak sabar menghadapi Persib Bandung. Pertandingan terakhir Grup G AFC Champions League 2 2025-2026 ini akan digelar di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Bandung, Jawa Barat, pada Rabu (10/12/2025) pukul 19.15 WIB.

Ilias Alhaft bahkan menyebut laga ini terasa sangat spesial. Pasalnya, pemain kelahiran Belanda ini akan bermain di tanah leluhurnya, yakni Indonesia.

Ilias Alhaft cetak gol untuk Bangkok United @true_bangkok_united

“Tentu saja ini spesial bagi saya. Karena saya punya darah Indonesia. Ibu, kakek, dan nenek saya lahir di sini. Jadi ini memberi motivasi tambahan,” kata Ilias Alhaft di Stadion GBLA, Selasa (9/12/2025).

1. Ilias Alhaft Ingin Kalahkan Persib Bandung

Meski demikian, pemain 28 tahun ini memastikan tidak akan mengalah kepada Persib Bandung. Kemenangan akan tetap menjadi target utama Bangkok United meski satu tiket ke babak 16 besar sudah digenggam.

“Seperti yang dikatakan pelatih, kami datang mewakili Thailand. Dan kami tahu, tentu saja, bagi Persib Bandung ini laga yang sangat penting karena mereka harus menang untuk lolos ke babak berikutnya,” tegas eks pemain Almere City ini.

“Tapi kami datang dengan satu tujuan, menang. Semoga besok kami bisa memenangkan pertandingan,” lanjut pemain yang biasa bermain sebagai winger kanan ini.

 

2. Bangkok United Sudah Amankan Tiket ke 16 Besar AFC Champions League 2 2025-2026

Saat ini, Bangkok United menjadi satu-satunya tim Grup G yang sudah dipastikan lolos ke babak 16 besar AFC Champions League 2 2025-2026.  Meski sama-sama mengantongi 10 poin dengan Persib Bandung, Bangkok United yang berada di posisi dua unggul head-to-head dengan Lion City Sailors FC jika di laga terakhirnya tim asal Singapura berhasil mengalahkan Selangor FC.

Persib Bandung wajib raih poin atas Bangkok United. (Foto: Instagram/@persib)
Persib Bandung wajib raih poin atas Bangkok United. (Foto: Instagram/@persib)

Sebaliknya jika Persib Bandung kalah dari Bangkok United, maka Lion City Sailors berhak mendapatkan satu tiket ke babak 16 besar jika berhasil mengalahkan Selangor FC. Karena itu, Persib Bandung membutuhkan satu angka dari Bangkok United besok malam untuk mengamankan satu tempat di 16 besar AFC Champions League 2 2025-2026 sebagai juara Grup G.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/09/261/3188762/persib_bandung_berjuang_lolos_ke_16_besar_afc_champions_league_2_2025_2026_besok_malam_persibcoid-DcHT_large.jpg
Persib Bandung Lolos 16 Besar AFC Champions League 2 2025-2026 meski Kalah dari Bangkok United? Begini Syaratnya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/09/49/3188759/marc_klok_siap_bawa_persib_bandung_menang_atas_bangkok_united_persibcoid-0Ept_large.jpg
Persib Bandung Wajib Menang Lawan Bangkok United, Marc Klok: Jadi Kebanggaan Indonesia!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/09/261/3188743/bojan_hodak_ingin_persib_bandung_menang_atas_bangkok_united_persibcoid-0puX_large.jpg
Jelang Persib Bandung vs Bangkok United di AFC Champions League 2 2025-2026, Bojan Hodak: Wajib Hasil Positif!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/09/261/3188740/persib_bandung-huDY_large.jpg
Live RCTI Malam Ini! Jadwal Siaran Langsung Persib Bandung vs Bangkok United di AFC Champions League 2 2025-2026
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/09/11/1653389/48-tahun-sea-games-timnas-indonesia-akhirnya-kalah-dari-filipina-di-sepak-bola-putra-wjh.webp
48 Tahun SEA Games, Timnas Indonesia Akhirnya Kalah dari Filipina di Sepak Bola Putra
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/12/08/gregoria_mariska_tunjung_kalah_dari_wong_ling_chin.jpg
PBSI Ungkap Komposisi Line Up Tim Indonesia di Final Beregu Bulu Tangkis SEA Games 2025
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement