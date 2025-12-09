Lawan Persib Bandung, Pemain Keturunan Indonesia Ilias Alhaft Siap Antar Bangkok United Cetak Kemenangan!

PENYERANG keturunan Indonesia milik Bangkok United, Ilias Alhaft, tak sabar menghadapi Persib Bandung. Pertandingan terakhir Grup G AFC Champions League 2 2025-2026 ini akan digelar di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Bandung, Jawa Barat, pada Rabu (10/12/2025) pukul 19.15 WIB.

Ilias Alhaft bahkan menyebut laga ini terasa sangat spesial. Pasalnya, pemain kelahiran Belanda ini akan bermain di tanah leluhurnya, yakni Indonesia.

“Tentu saja ini spesial bagi saya. Karena saya punya darah Indonesia. Ibu, kakek, dan nenek saya lahir di sini. Jadi ini memberi motivasi tambahan,” kata Ilias Alhaft di Stadion GBLA, Selasa (9/12/2025).

1. Ilias Alhaft Ingin Kalahkan Persib Bandung

Meski demikian, pemain 28 tahun ini memastikan tidak akan mengalah kepada Persib Bandung. Kemenangan akan tetap menjadi target utama Bangkok United meski satu tiket ke babak 16 besar sudah digenggam.

“Seperti yang dikatakan pelatih, kami datang mewakili Thailand. Dan kami tahu, tentu saja, bagi Persib Bandung ini laga yang sangat penting karena mereka harus menang untuk lolos ke babak berikutnya,” tegas eks pemain Almere City ini.

“Tapi kami datang dengan satu tujuan, menang. Semoga besok kami bisa memenangkan pertandingan,” lanjut pemain yang biasa bermain sebagai winger kanan ini.

2. Bangkok United Sudah Amankan Tiket ke 16 Besar AFC Champions League 2 2025-2026

Saat ini, Bangkok United menjadi satu-satunya tim Grup G yang sudah dipastikan lolos ke babak 16 besar AFC Champions League 2 2025-2026. Meski sama-sama mengantongi 10 poin dengan Persib Bandung, Bangkok United yang berada di posisi dua unggul head-to-head dengan Lion City Sailors FC jika di laga terakhirnya tim asal Singapura berhasil mengalahkan Selangor FC.

Persib Bandung wajib raih poin atas Bangkok United. (Foto: Instagram/@persib)

Sebaliknya jika Persib Bandung kalah dari Bangkok United, maka Lion City Sailors berhak mendapatkan satu tiket ke babak 16 besar jika berhasil mengalahkan Selangor FC. Karena itu, Persib Bandung membutuhkan satu angka dari Bangkok United besok malam untuk mengamankan satu tempat di 16 besar AFC Champions League 2 2025-2026 sebagai juara Grup G.