HOME BOLA LIGA CHAMPION

Jadwal Siaran Langsung Persib Bandung vs Bangkok United di AFC Champions League 2 2025-2026 Malam Ini, Live di RCTI!

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Rabu, 10 Desember 2025 |07:10 WIB
Jadwal Siaran Langsung Persib Bandung vs Bangkok United di AFC Champions League 2 2025-2026 Malam Ini, Live di RCTI!
Simak jadwal siaran langsung Persib Bandung vs Bangkok United di AFC Champions League 2 2025-2026 malam ini (Foto: AFC)
A
A
A

JADWAL siaran langsung Persib Bandung vs Bangkok United di AFC Champions League 2 2025-2026 sudah diketahui. Pertandingan itu akan disiarkan oleh RCTI!

Duel Persib Bandung vs Bangkok United merupakan matchday 6 Grup G AFC Champions League 2 2025-2026. Laga dijadwalkan berlangsung di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Kota Bandung, Jawa Barat, Rabu (10/12/2025) pukul 19.15 WIB.

1. Menang di Pertemuan Pertama

Madura United vs Persib Bandung di Super League 2025-2026 (Foto: Instagram/@maduraunitedfc)

Di pertemuan pertama pada matchday 2, Maung Bandung sanggup menang dengan skor 2-0 atas tuan rumah di Bangkok, Thailand, pada Oktober 2025. Bahkan, Persib dinilai tampil impresif secara keseluruhan.

Itu sekaligus jadi kemenangan perdana Persib di AFC Champions League 2 2025-2026. Kini, pasukan Bojan Hodak sudah mengoleksi tiga kemenangan serta sekali imbang dan sekali kalah dari lima laga.

Dengan 10 poin, Persib sejatinya ada di puncak klasemen Grup G AFC Champions League 2 2025-2026. Namun, mereka belum pasti lolos lantaran Lion City Sailors mengintai di posisi tiga dengan tujuh poin.

Celakanya, di laga terakhir, wakil Singapura itu hanya akan bersua Selangor FC yang sudah pasti tersingkir, di kandang lawan. Bila menang dengan skor telak dan Persib kalah, maka Lion City Sailors bisa lolos!

 

