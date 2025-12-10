Advertisement
HOME BOLA LIGA CHAMPION

Klasemen Akhir Grup G AFC Champions League 2 2025-2026: Persib Bandung Juara, Bangkok United Runner-up

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Rabu, 10 Desember 2025 |22:02 WIB
Klasemen Akhir Grup G AFC Champions League 2 2025-2026: Persib Bandung Juara, Bangkok United Runner-up
Persib Bandung juara Grup G AFC Champions League 2025-2026. (Foto: Instagram/persib)
A
A
A

KLASEMEN akhir Grup G AFC Champions League 2 2025-2026 dipastikan dikuasai oleh Persib Bandung. Sebab tim asuhan Bojan Hodak itu dipastikan menjadi juara Grup G, dengan Bangkok United menjadi runner-up.

Persib menjadi juara Grup G usai mengoleksi 13 poin, sementara Bangkok United mengumpulkan 10 angka. Klub asal Singapura, Lion City Sailors sejatinya juga mengoleksi 10 poin, namun mereka harus rela berada di urutan ketiga karena kalah head-to-head dari Bangkok United.

1. Persib Bandung Juara Grup

Persib Bandung baru bisa memastikan diri menjadi juara Grup G usai menang 1-0 atas Bangkok United di laga pamungkas yang baru saja berakhir malam ini, Rabu (10/12/2025). Tim berjuluk Pangeran Biru itu harus berterima kasih kepada Ramon Tanque karena ia menjadi satu-satunya pencetak gol di laga tersebut.

Padahal, Persib tampil begitu dominan saat menjamu klub asal Thailand tersebut di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Bandung. Namun, penampilan apik kiper Bangkok United, Patiwat Khammai dan peluang kerap membentur tiang gawang membuat Persib gagal mencetak banyak gol.

Kendati gagal berpesta di hadapan Bobotoh, kemenangan 1-0 sudah cukup bagi Persib untuk lolos ke 16 besar AFC Champions League 2 2025-2026. Tak sendirian, Persib juga ditemani sang runner-up, Bangkok United ke 16 besar.

Persib Bandung vs Bangkok United. (Foto: Instagram/persib)
Persib Bandung vs Bangkok United. (Foto: Instagram/persib)

2. Persib Hadirkan Kejutan

Perjalanan luar biasa telah diperlihatkan Persib hingga sukses menjadi juara Grup G. Sebab Persib sempat tampil  meragukan karena mampu ditahan Lion City Sailors 1-1 di laga perdana pada 18 September 2025 lalu.

 

Halaman:
1 2
      
