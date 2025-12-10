Cara Nonton Live Streaming Persib Bandung vs Bangkok United di AFC Champions League 2 2025-2026 Malam Ini

BANDUNG – Cara nonton live streaming Persib Bandung vs Bangkok United di matchday terakhir Grup AFC Champions League 2 2025-2026 dapat Anda ketahui di artikel ini. Laga tersebut sayang dilewatkan karena akan menentukan lolos atau tidaknya Persib dari fase grup.

Karena hal itu, kapten Persib Bandung, Marc Klok, menegaskan pertandingan melawan Bangkok United menjadi momen yang sangat penting. Menurut Klok, ini adalah momentum emas bagi Maung Bandung untuk mencatat sejarah dan membuktikan kualitas liga Indonesia di level Asia.

1. Perebutan Tahta Juara Grup G

Persib Bandung akan menjamu Bangkok United di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Bandung, Jawa Barat, pada Rabu (10/12/2025) pukul 19.15 WIB. Laga tersebut sangat krusial karena tidak hanya menentukan kelolosan kedua tim ke babak 16 besar, tetapi juga menentukan siapa yang berhak menjadi jawara Grup G ACL Two 2025-2026.

Saat ini, Persib dan Bangkok United sama-sama mengoleksi 10 poin setelah lima pertandingan fase grup. Maung Bandung unggul di posisi puncak berkat selisih gol yang lebih baik. Karena itu, Klok menegaskan kemenangan adalah harga mati bagi Persib.

Persib Bandung kalah 2-3 dari Lion City Sailors FC persibcoid

2. Motivasi Tambahan

Klok menginginkan Persib menang untuk membuktikan level kualitas liga Indonesia. Gelandang Timnas Indonesia itu ingin Persib Bandung menciptakan sejarah di kompetisi level Asia tersebut.

“Saya rasa ini jadi laga yang indah. Penting sekali untuk Indonesia dan Persib, kami harus tahu di mana kami berdiri,” kata Klok dilansir dari laman resmi PT Liga Indonesia Baru (LIB), Rabu (10/12/2025).