HOME BOLA LIGA CHAMPION

Klik di Sini! Link Live Streaming Persib Bandung vs Bangkok United di AFC Champions League 2 2025-2025 Malam Ini

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Rabu, 10 Desember 2025 |17:00 WIB
Klik di Sini! Link Live Streaming Persib Bandung vs Bangkok United di AFC Champions League 2 2025-2025 Malam Ini
Persib Bandung incar kemenangan saat jamu Bangkok United di AFC Champions League 2 2025-2026. (Foto: Instagrma/persib)
BANDUNG – Pertandingan krusial akan tersaji di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA) malam ini, Rabu (10/12/2025) saat Persib Bandung menjamu Bangkok United dalam laga pamungkas Grup G AFC Champions League 2 2025-2026. Pertandingan ini sangat menentukan bagi Maung Bandung untuk mengunci tiket ke babak 16 besar dan dapat disaksikan di Vision+.

1. Target Persib Bandung

Persib Bandung saat ini memimpin puncak klasemen Grup G dengan 10 poin, jumlah poin yang sama dengan Bangkok United di posisi kedua. Secara matematis, tim asuhan Bojan Hodak hanya membutuhkan tambahan satu poin (hasil imbang) untuk memastikan langkah mereka ke babak 16 besar. Namun, Hodak menegaskan target utama tim adalah meraih kemenangan penuh atas Pratama Arhan dan kolega.

Untuk mencapai target tersebut, Hodak meminta dukungan penuh dari suporter setia, Bobotoh. Ia berharap Stadion GBLA akan penuh sesak seperti saat Persib mengalahkan Borneo FC 3-1 di Super League 2025-2026 yang disaksikan 26.160 penonton.

"Saya harap, pada pertandingan nanti stadion akan penuh seperti ketika kami menghadapi Borneo FC," ujar Hodak.

"Siapapun tim lawan yang bermain di sini (GBLA) dengan stadion terisi dengan penuh oleh Bobotoh akan menjadi pertandingan yang tidak mudah bagi mereka," tambahnya.

Bojan Hodak di sesi latihan Persib Bandung. (Foto: Instagram/persib)
Bojan Hodak di sesi latihan Persib Bandung. (Foto: Instagram/persib)

2. Ambisi Bangkok United Meski Sudah Lolos

Meski Persib diuntungkan karena berhasil memenangkan pertemuan pertama dengan skor 1-0 di Stadion Pathum Thani pada 1 Oktober 2025, Bangkok United datang ke Bandung dengan motivasi tinggi. Pelatih tim Thailand, Totchtawan Sripan, menegaskan timnya akan tampil dengan performa terbaik.

 

