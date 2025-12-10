Advertisement
HOME BOLA LIGA CHAMPION

3 Keuntungan Persib Bandung jika Menang atas Bangkok United Malam Ini, Nomor 1 Kantongi Rp2,1 Miliar!

Ramdani Bur , Jurnalis-Rabu, 10 Desember 2025 |08:39 WIB
3 Keuntungan Persib Bandung jika Menang atas Bangkok United Malam Ini, Nomor 1 Kantongi Rp2,1 Miliar!
Persib Bandung dapat 3 keuntungan jika menang atas Bangkok United di AFC Champions League 2 2025-2026 malam ini. (Foto: Persib.co.id)
A
A
A

SEBANYAK 3 keuntungan Persib Bandung jika menang atas Bangkok United akan diulas Okezone. Persib Bandung akan menjamu Bangkok United di matchday pamungkas Grup G AFC Champions League 2 2025-2026 yang berlangsung di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Bandung, Jawa Barat, Rabu (10/12/2025) pukul 19.15 WIB.

Hasil imbang melawan Bangkok United nanti malam sudah pasti meloloskan Persib Bandung ke 16 besar AFC Champions League 2 2025-2026. Namun, lebih baik lagi jika Persib Bandung menang atas Bangkok United.

Persib Bandung selangkah lagi lolos ke 16 besar AFC Champions League 2 2025-2026. (Foto: Persib.co.id)
Maung Bandung -julukan Persib Bandung- akan mendapatkan banyak keuntungan jika menang atas wakil Thailand tersebut malam ini. Lantas, apa saja keuntungan yang dimaksud?

Berikut 3 keuntungan Persib Bandung jika menang atas Bangkok United:

1. Raih Rp2,1 Miliar

Persib Bandung vs Borneo FC. (Foto: Instagram/persib)

Jika menang atas Bangkok United, Persib Bandung total mendapatkan sekira Rp2,1 Miliar. Pertama, setiap kemenangan di fase grup AFC Champions League 2 2025-2026 menghasilkan USD50.000 (Rp833 juta).

Tak sampai di situ, kemenangan juga meloloskan Persib Bandung ke 16 besar AFC Champions League 2 2025-2026. Lolos ke 16 besar membuat Persib Bandung mendapatkan bonus USD80.000 (Rp1,33 miliar). Jika ditotal dari match fee kemenangan melawan Bangkok United malam ini dan lolos ke 16 besar, Persib Bandung meraup Rp2,1 miliar. Jumlahnya semakin banyak jika menghitung match fee kemenangan di laga-laga sebelumnya.

2. Lawan Lebih Mudah di 16 Besar

Sebenarnya hasil imbang juga sudah meloloskan Persib Bandung ke 16 besar AFC Champions League 2 2025-2026 sebagai juara grup. Namun, tetap saja, kemenangan atas Bangkok United dibutuhkan untuk meningkatkan kepercayaan diri saat bersua tim-tim lain di 16 besar.

 

Halaman:
1 2
      
