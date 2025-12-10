Advertisement
HOME BOLA LIGA CHAMPION

Link Live Streaming Persib Bandung vs Bangkok United di AFC Champions League 2 2025-2026: Tekad Andrew Jung Raih 3 Poin

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Rabu, 10 Desember 2025 |10:30 WIB
Link Live Streaming Persib Bandung vs Bangkok United di AFC Champions League 2 2025-2026: Tekad Andrew Jung Raih 3 Poin
Link live streaming Persib Bandung vs Bangkok United di AFC Champions League 2 2025-2026 bisa diketahui di akhir artikel (Foto: Persib Bandung)
BANDUNG – Link live streaming Persib Bandung vs Bangkok United di AFC Champions League 2 2025-2026 bisa diketahui di akhir artikel. Kubu tuan rumah bertekad meraih poin penuh!

Striker Persib, Andrew Jung, telah dinyatakan pulih dari cedera dan siap bermain menghadapi Bangkok United di laga pamungkas Grup G AFC Champions League 2 2025-2026. Ia bertekad membawa timnya menang demi lolos ke babak gugur. 

1. Melahap Menu Latihan

Madura United vs Persib Bandung di Super League 2025-2026 (Foto: Instagram/@maduraunitedfc)

Sebelumnya, Jung mengalami cedera dan absen pada pertandingan menghadapi Madura United dan Borneo FC di Super League 2025-2026. Namun kini, pemain asal Prancis itu sudah dinyatakan pulih dan siap untuk kembali beraksi di lapangan hijau. 

Jung bahkan sudah mampu melahap seluruh menu latihan yang diberikan pelatih Bojan Hodak. Ia menyatakan siap untuk membela Persib enghadapi Bangkok United di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Rabu (10/12/2025) pukul 19.15 WIB. 

“Saya merasa baik dan saya juga sudah mulai ikut berlatih lagi bersama tim. Kondisi saya oke, sudah pulih (cedera) dan saya rasa itu sudah berlalu sekarang,” kata Jung, dipetik dari laman resmi Persib Bandung, Rabu (10/12/2025). 

Bomber 28 tahun itu tak peduli soal peluang akan mencetak gol di laga tersebut. Yang terpenting, Persib bisa meraih kemenangan sehingga lolos ke babak 16 besar ACL 2 2025/2026. 

“Target saya adalah untuk menang. Saya tidak peduli (gol), karena jika saya tidak mencetak gol tapi kami menang, itu yang saya pilih pertama,” tandasnya.

 

