Daftar Line Up Persib Bandung vs Bangkok United: Teja Paku Alam Comeback, Ramon Tanque Siap Cetak Gol Lagi!

DAFTAR line up Persib Bandung vs Bangkok United di matchday pamungkas Grup G AFC Champions League 2 2025-2026 sudah dirilis. Pelatih Persib Bandung Bojan Hodak menurunkan pola andalannya, yakni 4-2-3-1.

Dalam pola ini, Teja Paku Alam kembali mengawal gawang Persib Bandung. Kiper 31 tahun ini melakukan comeback setelah sempat absen saat Persib Bandung menang 3-1 atas Borneo FC di laga tunda Super League 2025-2026 pada Jumat, 5 Desember 2025.

Teja Paku Alam turun di laga Persib Bandung vs Bangkok United. (Foto: Persib.co.id)

Lanjut ke posisi empat bek sejajar ada Frans Putros, Patricio Matricardi, Federico Barba dan Eliano Reijnders. Kuartet ini sudah dijajal Bojan Hodak saat Persib Bandung menang 3-1 atas Borneo FC.

Kemudian di posisi gelandang double pivot ada Marc Klok dan Luciano Guaycochea. Agak maju ke depan ada Thom Haye yang berperan sebagai second striker, mendukung penyerang tunggal Ramon Tanque.

Bicara Ramon Tanque, kepercayaan diri pemain asal Brasil ini sedang tinggi-tingginya. Ia baru saja membuka rekening golnya bersama Persib Bandung saat menang kontra Borneo FC.

Bagaimana untuk posisi winger? Ulliam Barros akan beroperasi sebagai winger kanan dan Berguinho di sisi sebelahnya. Seperti biasa, Ulliam Barros dan Berguinho bisa bergantian mengisi area sayap.