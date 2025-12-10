Hasil Persib Bandung vs Bangkok United di AFC Champions League 2 2025-2026: Menang 1-0, Maung Bandung Lolos 16 Besar

BANDUNG – Persib Bandung sukses memetik kemenangan penting atas Bangkok United di laga pamungkas Grup G AFC Champions League 2 2025-2026, pada Rabu (10/12/2025) malam WIB. Bermain di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), tim berjuluk Maung Bandung itu menang dengan skor 1-0.

Berkat kemenangan atas tim asal Thailand tersebut, Persib memastikan diri lolos ke babak 16 besar AFC Champions League 2 2025-2026 dengan status juara Grup G.

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Persib Bandung langsung tampil trengginas di awal pertandingan paruh pertama. Bermain di depan pendukung sendiri, Maung Bandung berupaya keras untuk mencuri keunggulan sejak menit awal.

Namun demikian, Bangkok United bermain solid sepanjang awal paruh pertama. Serangan masif Maung Bandung berhasil diantisipasi dengan baik oleh lini pertahanan tim tamu.

Memasuki pertengahan laga, giliran Bangkok United yang mencoba bermain ofensif. Beberapa kali, serangan Bangkok United berhasil merepotkan lini pertahanan Persib. Akan tetapi, masih belum ada peluang emas yang bisa dimaksimalkan. Kedua tim masih mencari celah untuk memecah kebuntuan.

Persib Bandung vs Bangkok United. (Foto: Instagram/persib)

Di pengujung laga babak pertama, Persib terus menekan lewat Thom Haye dan Frank Putros. Sesekali, tembakan spekulatif dilesatkan oleh mereka.

Hasilnya manis, Ramon Tanque sukses membuat Persib Bandung unggul di menit 45+1' lewat tandukan kerasnya. Gol tersebut menjadi pemecah kebuntuan. Pada akhirnya, Persib Bandung menutup babak pertama dengan keunggulan atas Bangkok United 1-0.