Hasil Torino vs Cremonese di Liga Italia 2025-2026: Emil Audero Cs Tumbang 0-1

TURIN – Cremonese gagal mencuri poin saat bertandang ke markas Torino di pekan ke-15 Liga Italia 2025-2026, pada Sabtu (13/12/2025) malam WIB. Bermain di Stadion Torino, tim yang diperkuat kiper Timnas Indonesia, Emil Audero itu tepatnya kalah 0-1 dari tim tuan rumah.

Bagi Torino, kemenangan 1-0 atas Cremonese sangatlah berarti. Sebab akhirnya mereka berhasil mengakhiri paceklik kemenangan yang telah berlangsung lebih dari dua bulan.

Gol tunggal Granata –julukan Torino– dalam laga lanjutan Serie A tersebut dicetak oleh gelandang serang, Nikola Vlasic. Kemenangan ini menjadi penyelamat bagi Torino yang sedang berada dalam krisis setelah menelan tiga kekalahan beruntun dan tanpa kemenangan dalam enam putaran terakhir liga.

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Torino tampil menekan sejak awal. Penjaga gawang Cremonese, Emil Audero, dipaksa melakukan penyelamatan penting untuk menggagalkan tembakan keras Che Adams.

Torino vs Cremonese. (Foto: Instagram/uscremonese)

Gol pemecah kebuntuan Il Toro tercipta di menit ke-27. Duvan Zapata berhasil mengontrol umpan silang dan berbalik badan.

Usaha intersep Federico Baschirotto justru membuat bola jatuh tepat ke kaki Nikola Vlasic, yang langsung melepaskan tembakan keras dari jarak 10 yard ke gawang Audero. Cremonese merespons cepat, Alberto Paleari dipaksa melakukan penyelamatan sulit untuk menepis tendangan akrobatik Federico Bonazzoli.