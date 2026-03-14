Ogah Jadi Penghalang, Presiden Como 1907 Restui Cesc Fabregas Balik ke Arsenal atau Barcelona

PENAMPILAN Como 1907 di musim 2025-2026 benar-benar mencuri perhatian jagat sepak bola Italia. Di bawah komando Cesc Fabregas, tim berjuluk I Lariani tersebut berhasil menjaga konsistensi luar biasa dan kini tengah bersaing ketat di zona Liga Champions.

Kesuksesan ini tak pelak membuat nama Fabregas mulai dikaitkan dengan deretan klub elit di Benua Biru. Bahkan, Fabregas dikaitkan berpotensi menjadi pelatih untuk klub lamanya, seperti Arsenal dan Barcelona.

Presiden Como, Mirwan Suwarso, menyadari betul bahwa talenta manajerial yang dimiliki pria asal Spanyol itu terlalu besar untuk diabaikan oleh klub-klub raksasa. Meski sangat menghargai peran sang pelatih, pihak manajemen klub bersikap realistis mengenai masa depan jangka panjang sang legenda.

1. Tak Terelakkan Menuju Arsenal, Barcelona, atau Chelsea

Dalam sebuah wawancara dengan Rivista Undici, Mirwan Suwarso mengungkapkan bahwa ia tidak akan terkejut jika suatu hari nanti Fabregas kembali ke klub-klub yang membesarkan namanya sebagai pemain. Baginya, ambisi Fabregas adalah sesuatu yang wajar mengingat kesuksesan yang tengah ia bangun saat ini.

“Fabregas benar-benar sangat penting bagi kami, tetapi kami akan bodoh jika tidak berpikir bahwa suatu hari nanti ia mungkin pindah ke Arsenal, Barcelona, atau Chelsea. Jika ia terus menang bersama kami atau, setidaknya, menikmati kesuksesan—meskipun saya tidak bisa berbicara mewakilinya—saya percaya ia mungkin memiliki impian yang lebih besar,” ujar Mirwan, dikutip dari Goal International, Sabtu (14/3/2026).

2. Hak Spesial Menentukan Pengganti

Meski pintu keluar terlihat mulai terbuka di masa depan, Como memiliki skenario unik. Fabregas bukan sekadar pelatih kepala, melainkan juga anggota Dewan Sepak Bola klub.