HOME BOLA LIGA SPANYOL

Hasil Liga Spanyol 2025-2026: Barcelona vs Osasuna 2-0, Atletico Madrid Atasi Valencia 2-1

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Minggu, 14 Desember 2025 |06:08 WIB
Hasil Liga Spanyol 2025-2026: Barcelona vs Osasuna 2-0, Atletico Madrid Atasi Valencia 2-1
Simak hasil Liga Spanyol 2025-2026 yang digelar hingga Minggu (14/12/2025) dini hari WIB termasuk kemenangan Barcelona atas Osasuna 2-0 (Foto: La Liga)
A
A
A

HASIL Liga Spanyol 2025-2026 yang digelar hingga Minggu (14/12/2025) dini hari WIB sudah diketahui. Barcelona menang 2-0 atas Osasuna sementara Atletico Madrid mengatasi Valencia 2-1.

Saksikan Liga Spanyol 2025-2026 langsung secara streaming di beIN Sports via Vision+ dengan klik di sini.

1. Atletico Madrid 2-1 Valencia

Laga Atletico Madrid vs Valencia berakhir 2-1 di Liga Spanyol 2025-2026 (Foto: La Liga)
Laga Atletico Madrid vs Valencia berakhir 2-1 di Liga Spanyol 2025-2026 (Foto: La Liga)

Sebanyak empat pertandingan jornada 16 Liga Spanyol 2025-2026 digelar Sabtu 13 Desember malam WIB hingga Minggu dini hari. Seluruh laga tersebut menghasilkan pemenang!

Duel Atletico Madrid vs Valencia itu digelar di Stadion Metropolitano, Madrid, Spanyol. Los Rojiblancos melanjutkan catatan positifnya dengan kemenangan tipis 2-1.

Gol Koke (17’) sempat disamakan Lucas Beltran (63’). Beruntung, Antoine Griezmann mencatatkan namanya di papan skor menit ke-74 guna memastikan tuan rumah meraih tiga poin.

Hasil positif juga dipetik Mallorca yang menang 3-1 atas Elche. Lalu, Espanyol mencuri kemenangan 1-0 di kandang Getafe.

 

Halaman:
1 2
      
