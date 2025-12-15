Thom Haye Ngamuk Persib Bandung Kalah 0-2 dari Malut United: Ada yang Ingin Rusak Permainan!

PERNYATAAN mengejutkan dilontarkan gelandang Persib Bandung, Thom Haye, setelah timnya dikalahkan Malut United 0-2 dalam laga tunda Super League 2025-2026 yang digelar di Stadion Kie Raha, Ternate, Minggu 14 Desember 2025 sore WIB. Ia mengatakan ada yang ingin merusak permainan lewat berbagai keputusan merugikan yang diterima Persib Bandung.

“Saya mau mengatakan sesuatu. Ini bukan hanya satu hari ini saja, tapi untuk liga seutuhnya,” kata Thom Haye kelar laga Malut United vs Persib Bandung.

1. Thom Haye Kritik Wasit

Duel sengit laga Malut United vs Persib Bandung di Super League 2025-2026 (Foto: Instagram/@persib)

Gelandang Timnas Indonesia ini mencontohkan laga Persib Bandung kontra Malut United. Ia mempertanyakan berapa lama waktu injury time yang dikeluarkan wasit.

“Di babak kedua, berapa lama pertandingan ini terhenti, seperti tim yang unggul di laga ini (Malut United) beberapa kali tergeletak di lapangan dan membuang-buang waktu. Mungkin kami kehilangan sekitar 20 menit di lapangan,” kata gelandang 30 tahun tersebut.

Sebagai pemain, Thom Haye memastikan keinginannya untuk bermain sepakbola dan memainkan permainan yang bagus sepanjang pertandingan.

“Namun, sekarang bukan hanya di sini, tapi di pertandingan lain, ada pihak yang ingin merusak permainan,” kesal pesepakbola berdarah Indonesia-Belanda ini.