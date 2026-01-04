Advertisement
HOME BOLA LIGA SPANYOL

Espanyol vs Barcelona: Blaugrana Menang 2-0, Hansi Flick Singgung Rival Bebuyutan

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Minggu, 04 Januari 2026 |11:05 WIB
Espanyol vs Barcelona: <i>Blaugrana</i> Menang 2-0, Hansi Flick Singgung Rival Bebuyutan
Hansi Flick menyinggung para rival dalam perburuan gelar usai Barcelona menang 2-0 atas Espanyol (Foto: Barcelona)
A
A
A

BARCELONA – Pelatih Barcelona, Hansi Flick, tidak terlalu senang dengan kemenangan 2-0 atas Espanyol di jornada 19 Liga Spanyol 2025-2026. Pun begitu, hasil ini seakan mengirim pesan kepada para rival.

Saksikan Liga Spanyol 2025-2026 langsung secara streaming di beIN Sport via Vision+ dengan klik di sini.

1. Tidak Layak Menang

Espanyol vs Barcelona di Liga Spanyol 2025-2026 (Foto: FC Barcelona)
Espanyol vs Barcelona di Liga Spanyol 2025-2026 (Foto: FC Barcelona)

Duel Espanyol vs Barcelona itu berlangsung di Stadion RCDE, Barcelona, Minggu (4/1/2026) dini hari WIB. Dua gol kemenangan Blaugrana dicetak Dani Olmo (86’) dan Robert Lewandowski (90’).

Kendati menang, Barcelona kesulitan sepanjang 90 menit. Jual beli serangan membuat laga berlangsung seru. Bahkan, kiper Joan Garcia mesti pontang-panting mengamankan gawangnya.

Bahkan, Barcelona baru bisa mencetak gol di ujung laga. Karena itu, Flick merasa anak asuhnya sebetulnya tidak layak untuk memenangi pertandingan.

“Saya senang dengan tiga poin. Saya tidak senang dengan 80 menit pertama. Tapi, kami mencetak dua gol dan dapat tiga poin, itu seperti mengirim pesan ke Liga Spanyol,” kata Flick, dikutip dari Mundo Deportivo, Minggu (4/1/2026).

 

Halaman:
1 2
      
