Prediksi Espanyol vs Barcelona di Liga Spanyol 2025-2026: Ujian Konsistensi Blaugrana di Markas Tetangga

Espanyol vs Barcelona menjadi salah satu laga menarik di akhir pekan ini. (Foto: Laman resmi FCBarcelona)

PREDIKSI Espanyol vs Barcelona di Liga Spanyol 2025-2026 bakal dibahas Okezone di artikel ini. Seperti yang diketahui, Liga Spanyol akhir pekan ini akan memanas dengan sajian derby Catalan jilid terbaru antara Espanyol melawan Barcelona di RCDE Stadium, Minggu 4 Januari 2025 pukul 03.00 WIB.

Pertemuan ini bukan sekadar pertaruhan harga diri wilayah, melainkan duel krusial bagi kedua tim yang sedang dalam tren performa luar biasa di papan atas klasemen Liga Spanyol 2025-2026. Barcelona saat ini masih kukuh di puncak klasemen dengan raihan 46 poin dari 18 laga, unggul empat angka dari Real Madrid.

Di sisi lain, Espanyol tampil mengejutkan musim ini dengan menduduki peringkat kelima, hanya terpaut dua poin dari zona Liga Champions. Pasukan Manolo Gonzalez sedang terbang tinggi setelah menyapu bersih kemenangan dalam lima laga liga terakhir mereka.

1. Misi Akhiri Kutukan 19 Tahun

Tantangan terbesar bagi Espanyol adalah menghapus catatan sejarah yang kelam saat menjamu saudara tua mereka. Faktanya, Periquitos –julukan Espanyol– belum pernah lagi merasakan kemenangan kandang atas Barcelona di La Liga sejak Januari 2007.

Namun, musim 2025-2026 ini memberikan harapan baru bagi publik Espanyol mengingat rekor kandang mereka yang cukup solid dengan enam kemenangan dari sembilan laga. Hanya saja, tuan rumah dipastikan tampil tanpa Roman Terrats yang cedera otot dan Charles Pickel yang sedang membela negaranya di Piala Afrika.

Meski begitu, trio lini depan yang diisi Tyrhys Dolan, Roberto Fernandez, dan Pere Milla siap menebar ancaman. Espanyol berambisi memberikan kekalahan tandang kedua bagi Barcelona musim ini sekaligus menjaga momentum kemenangan beruntun mereka yang tengah membara.

Lamine Yamal beraksi di laga Espanyol vs Barcelona yang berakhir 0-2 (Foto: FC Barcelona)

2. Lini Serang Mematikan Pasukan Hansi Flick

Barcelona asuhan Hansi Flick datang dengan modal mentereng berupa tujuh kemenangan beruntun di semua kompetisi. Lini depan Blaugrana –julukan Barcelona– adalah yang paling produktif di Spanyol dengan koleksi 51 gol sejauh ini.

Ferran Torres menjadi salah satu tumpuan utama setelah mencatatkan 11 gol di liga. Kabar baik juga datang dari lini belakang dengan kembalinya Ronald Araujo ke dalam skuad, meski Andreas Christensen dan Gavi masih harus absen karena cedera lutut.