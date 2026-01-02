Advertisement
HOME BOLA LIGA SPANYOL

Jadwal dan Link Live Streaming Espanyol vs Barcelona di Liga Spanyol 2025-2026

MNC Media , Jurnalis-Jum'at, 02 Januari 2026 |14:16 WIB
Jadwal dan Link Live Streaming Espanyol vs Barcelona di Liga Spanyol 2025-2026
Simak jadwal dan link live streaming Espanyol vs Barcelona di Liga Spanyol 2025-2026 (Foto: MNC Media)
A
A
A

JAKARTA – Espanyol akan menghadapi Barcelona dalam lanjutan LaLiga 2025-2026. Laga derby Catalunya ini akan digelar pada Minggu dini hari dan disiarkan langsung melalui VISION+. Klik link di sini untuk nonton streaming sekarang! 

Barcelona datang dengan target meraih tiga poin untuk menjaga posisi mereka di papan atas klasemen dengan perolehan 46 poin. Sementara Espanyol yang masih berjuang di posisi 5 klasemen, berusaha memanfaatkan laga kandang untuk memberi perlawanan dan mencuri poin dari sang rival. Saat ini, Espanyol hanya mengantongi 33 poin.

Pertandingan ini diprediksi berjalan menarik karena mempertemukan dua tim dengan karakter berbeda, serta selalu menghadirkan tensi tinggi dalam setiap pertemuannya.

Jadwal Espanyol vs Barcelona

Hari: Minggu, 4 Januari 2026

Waktu: 02.55 WIB

Channel: beIN Sports 1 di VISION+

Link streaming: Klik di sini 

 

