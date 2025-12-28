Advertisement
HOME BOLA LIGA SPANYOL

Robert Lewandowski Ngaku Diminta Barcelona Tidak Cetak Gol demi Efisiensi Keuangan

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Minggu, 28 Desember 2025 |18:05 WIB
Robert Lewandowski <i>Ngaku</i> Diminta Barcelona Tidak Cetak Gol demi Efisiensi Keuangan
Robert Lewandowski mengaku diminta Barcelona untuk tidak cetak gol demi efisiensi keuangan (Foto: Instagram/@_rl9)
A
A
A

ROBERT Lewandowski membenarkan rumor yang mengatakan Barcelona memintanya untuk menahan diri agar tidak mencetak gol demi mengirit keuangan klub. Ia mengaku mengalami perang batin gara-gara perintah itu.

Saksikan Liga Spanyol 2025-2026 langsung secara streaming di beIN Sports via Vision+ dengan klik di sini

1. Mesin Gol

Benfica vs Barcelona. Robert Lewandowski. (Foto: UEFA)
Robert Lewandowski cetak gol di laga Benfica vs Barcelona (Foto: UEFA)

Lewandowski menjelma sebagai mesin gol Barcelona sejak tiba pada musim panas 2022. Pria asal Polandia itu sudah mengukir 109 gol dan 22 assist dalam 165 pertandingan di semua kompetisi.

Argo gol Lewandowski sebetulnya bisa saja lebih dari itu. Menurut rumor, manajemen Barcelona sempat memintanya untuk menahan diri agar tidak mencetak gol lebih banyak di musim perdananya.

Andai Lewandowski mencapai jumlah gol tertentu, Barcelona wajib membayar 2,5 juta Euro (setara Rp49 miliar) kepada Bayern Munich. Angka itu tertera sebagai klausul tambahan (add-on clause) dalam transfer sang pemain yang senilai 45 juta Euro (setara Rp889 miliar).

Manajemen sengaja meminta Lewandowski untuk menahan diri karena finansial Barcelona sedang morat-marit. Ia diharapkan bisa berkorban demi membantu klub dalam memperbaiki neraca keuangan.

 

