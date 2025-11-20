Advertisement
HOME BOLA LIGA SPANYOL

Bocor! Gara-Gara Hal Ini, Barcelona Pernah Minta Robert Lewandowski Berhenti Cetak Gol

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Kamis, 20 November 2025 |14:02 WIB
Bocor! Gara-Gara Hal Ini, Barcelona Pernah Minta Robert Lewandowski Berhenti Cetak Gol
Pemain Barcelona, Robert Lewandowski. (Foto: Instagram/fcbarcelona)
BARCELONA – Sebuah kabar mengejutkan yang melibatkan salah satu striker terbaik dunia, Robert Lewandowski dengan Barcelona tiba-tiba bocor. Barcelona dilaporkan pernah meminta Lewandowski untuk berhenti mencetak gol menjelang akhir musim pertamanya, dan alasannya sama sekali tidak ada hubungannya dengan taktik di bawah pelatih saat itu, Xavi Hernandez.

Lewandowski, yang didatangkan dari Bayern Munich seharga 44 juta poundsterling dengan rekor mencetak gol yang fenomenal (344 gol dalam 375 penampilan di Bayern), diharapkan melanjutkan kebiasaannya menjebol gawang lawan. Namun, sebuah biografi yang baru terbit membongkar sebuah episode tak terduga yang terjadi di akhir musim Liga Spanyol 2022-2023.

1. Permintaan Aneh Barcelona

Dalam buku biografi berjudul "Lewandowski. Prawdziwy" (Lewandowski. The Real One), penulis Sebastian Staszewski mengklaim bahwa manajemen Barcelona secara langsung meminta Lewandowski untuk menghentikan laju golnya. Padahal kala itu ia memimpin daftar pencetak gol liga (Pichichi).

Permintaan ganjil itu terjadi tak lama setelah Barcelona secara matematis mengunci gelar juara liga musim 2022-2023. Dengan dua pertandingan tersisa, Lewandowski memuncaki daftar top scorer dengan 23 gol.

"Robert, kami perlu Anda berhenti mencetak gol dalam dua pertandingan terakhir," pinta seorang anggota dewan klub kepada Lewandowski, menurut Staszewski, dikutip dari Give Me Sports, Kamis (20/11/2025).

Robert Lewandowski foto barcelona
Robert Lewandowski foto barcelona

Permintaan aneh ini sontak mengejutkan striker Polandia tersebut. Sepanjang kariernya, yang menjadikannya pencetak gol tertinggi ketujuh sepanjang sejarah sepak bola (dengan 705 gol karier), belum pernah ada klub yang memintanya menahan diri. Namun, alasan di balik permintaan itu bukan karena strategi, melainkan finansial.

2. Batasan 25 Gol

Rupanya, Barcelona yang saat itu masih berjuang mengatasi masalah keuangan besar, memiliki klausul tambahan dalam perjanjian transfer Lewandowski dengan Bayern Munich.

 

