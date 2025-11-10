Hasil Liga Spanyol 2025-2026: Rayo Vallecano vs Real Madrid Sengit 0-0, Celta Vigo vs Barcelona Berakhir 2-4!

HASIL Liga Spanyol 2025-2026 semalam menarik diulas. Sejumlah laga seru tersaji, di antaranya mempertemukan Rayo Vallecano vs Real Madrid.

Ya, ajang Liga Spanyol 2025-2026 berlanjut semalam dengan memasuki pekan ke-12. Total, ada lima pertandingan yang digelar.

1. Rayo Vallecano vs Real Madrid

Salah satunya mempertemukan Rayo Vallecano vs Real Madrid. Laga ini berlangsung di Campo de Futbol de Vallecas, Madrid, pada Minggu, 9 November 2025 malam WIB.

Duel sengit tersaji sepanjang laga ini. Bahkan, Real Madrid tak bisa memaksimalkan satu pun peluang yang didapat karena kukuhnya pertahanan tim tuan rumah.

Alhasil, Madrid harus puas hanya membawa 1 poin dalam laga ini. Pasalnya, pertandingan berakhir dengan skor kacamata alias 0-0.

Meski begitu, Madrid masih kukuh di puncak klasemen sementara Liga Spanyol 2025-2026 dengan 31 poin. Sementara Rayo Vallecano, mereka ada di urutan ke-12 dengan 15 angka.