JAKARTA – La Liga 2025-2026 kembali bergulir dengan rangkaian pertandingan seru pada Matchday 17 yang akan berlangsung mulai 20-23 Desember 2025. Sejumlah laga besar siap menyita perhatian pencinta sepak bola, termasuk duel Real Madrid vs Sevilla serta match Villarreal vs Barcelona.
Seluruh pertandingan dapat disaksikan secara live melalui channel beIN SPORTS di VISION+. Berikut jadwal lengkap tayangan LaLiga Matchday 17:
Sabtu, 20 Desember 2025
02:55 WIB | Valencia vs Mallorca
19:55 WIB | Real Oviedo vs Celta Vigo
22:10 WIB | Levante vs Real Sociedad
Minggu, 21 Desember 2025
00:25 WIB | Osasuna vs Alaves
02:55 WIB | Real Madrid vs Sevilla
19:55 WIB | Girona vs Atletico Madrid
22:10 WIB | Villarreal vs Barcelona
Senin, 22 Desember 2025
00:25 WIB | Elche vs Rayo Vallecano
02:55 WIB | Real Betis vs Getafe