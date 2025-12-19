Advertisement
LIGA SPANYOL

Jadwal dan Link Live Streaming Liga Spanyol 2025-2026 Pekan 17: Villarreal vs Barcelona, Real Madrid Hadapi Sevilla

MNC Media , Jurnalis-Jum'at, 19 Desember 2025 |15:47 WIB
Jadwal dan Link Live Streaming Liga Spanyol 2025-2026 Pekan 17: Villarreal vs Barcelona, Real Madrid Hadapi Sevilla
Simak jadwal dan link live streaming Liga Spanyol 2025-2026 pekan ke-17 di Vision+ (Foto: MNC Media)




JAKARTA – La Liga 2025-2026 kembali bergulir dengan rangkaian pertandingan seru pada Matchday 17 yang akan berlangsung mulai 20-23 Desember 2025. Sejumlah laga besar siap menyita perhatian pencinta sepak bola, termasuk duel Real Madrid vs Sevilla serta match Villarreal vs Barcelona.

Seluruh pertandingan dapat disaksikan secara live melalui channel beIN SPORTS di VISION+. Klik di sini untuk nonton streaming. Berikut jadwal lengkap tayangan LaLiga Matchday 17:

Talavera vs Real Madrid berakhir 2-3 (Foto: X/@realmadrid)

Sabtu, 20 Desember 2025

02:55 WIB | Valencia vs Mallorca

19:55 WIB | Real Oviedo vs Celta Vigo

22:10 WIB | Levante vs Real Sociedad

Minggu, 21 Desember 2025

00:25 WIB | Osasuna vs Alaves

02:55 WIB | Real Madrid vs Sevilla

19:55 WIB | Girona vs Atletico Madrid

22:10 WIB | Villarreal vs Barcelona

Senin, 22 Desember 2025

00:25 WIB | Elche vs Rayo Vallecano

02:55 WIB | Real Betis vs Getafe

 

