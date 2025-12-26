Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Kabar Buruk untuk Bobotoh, Ole Romeny Tolak Tawaran Gabung Persib Bandung

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Jum'at, 26 Desember 2025 |17:55 WIB
Kabar Buruk untuk Bobotoh, Ole Romeny Tolak Tawaran Gabung Persib Bandung
Pemain Timnas Indonesia, Ole Romeny. (Foto: Aldhi Chandra/Okezone)
A
A
A

BANDUNG – Rumor transfer yang mengaitkan bintang Timnas Indonesia, Ole Romeny, dengan Persib Bandung akhirnya menemui titik terang yang kurang menggembirakan bagi bobotoh –sebutan fans Persib. Meski manajemen Persib dikabarkan sangat serius untuk mendaratkan penyerang berusia 25 tahun tersebut, Ole Romeny dilaporkan telah mengambil keputusan tegas untuk menolak proposal resmi yang diajukan tim asuhan Bojan Hodak tersebut.

Melansir laporan dari akun media sosial Footfocus.id, Ole Romeny lebih memilih untuk tetap merumput di Benua Biru. Bagi pemain yang saat ini memperkuat Oxford United tersebut, menjaga karier di level kompetitif tertinggi Eropa tetap menjadi prioritas utama dan fokus jangka panjangnya saat ini.

“Persib Bandung sangat berupaya untuk mendatangkan Ole Romeny dan bahkan telah mengajukan tawaran resmi sebagai bagian dari pembangunan skuad mereka yang ambisius. Namun, Ole Romeny memutuskan untuk menolak tawaran Persib, dengan menyatakan prioritasnya adalah melanjutkan kariernya di Eropa. Bertahan di level kompetitif tertinggi dan mengejar ambisi jangka panjangnya tetap menjadi fokus utamanya,” bunyi laporan dari akun instagram @footfocus.id, Jumat (26/12/2025).

“Setelah keputusan Romeny, Persib kini mengalihkan fokus mereka ke target pemain asing lainnya untuk memperkuat skuad,” tambah keterangan akun tersebut.

Penolakan ini sekaligus mengakhiri spekulasi liar yang sempat beredar sejak Oktober lalu mengenai potensi kepindahannya ke Super League.

Ole Romeny. (Foto: Instagram/oufcofficial)
Ole Romeny. (Foto: Instagram/oufcofficial)

1. Alasan di Balik Penolakan

Keputusan Ole untuk bertahan di Eropa memang cukup beralasan. Setelah sempat menepi cukup lama akibat cedera engkel dari Juli hingga Oktober 2025, Romeny kembali mendapatkan menit bermain di kompetisi kasta kedua Inggris bersama The Us—julukan Oxford United.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/26/49/3192016/federico_barba-3aYG_large.jpg
Peringatan Federico Barba Jelang Persib Bandung vs PSM Makassar: Juku Eja Bisa Merepotkan!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/26/49/3191972/maarten_paes-iwPz_large.jpg
Berapa Biaya Transfer Maarten Paes ke Persib Bandung?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/26/49/3191967/maarten_paes-wK89_large.jpg
Respons Tegas Maarten Paes Dikabarkan Setuju Gabung Persib Bandung: Jangan Percaya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/26/49/3191950/julio_cesar-ekyW_large.jpg
Cerita Bek Persib Bandung Julio Cesar Pertama Kali Rayakan Natal di Bandung: Tetap Terasa Istimewa
https://pict.sindonews.net/dyn/850/pena/news/2025/12/26/11/1660183/bikin-gemas-intip-gaya-seragam-piyama-ronaldo-dan-aksi-jenaka-haaland-di-hari-natal-jod.jpg
Bikin Gemas! Intip Gaya Seragam Piyama Ronaldo dan Aksi Jenaka Haaland di Hari Natal
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/12/08/jay_idzes_kiri_dan_tarik_muharemovic_jadi_duet_s.jpg
Punya Aura Pemimpin, Jay Idzes Disebut Layak Jadi Kapten Sassuolo
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement