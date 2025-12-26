Kabar Buruk untuk Bobotoh, Ole Romeny Tolak Tawaran Gabung Persib Bandung

BANDUNG – Rumor transfer yang mengaitkan bintang Timnas Indonesia, Ole Romeny, dengan Persib Bandung akhirnya menemui titik terang yang kurang menggembirakan bagi bobotoh –sebutan fans Persib. Meski manajemen Persib dikabarkan sangat serius untuk mendaratkan penyerang berusia 25 tahun tersebut, Ole Romeny dilaporkan telah mengambil keputusan tegas untuk menolak proposal resmi yang diajukan tim asuhan Bojan Hodak tersebut.

Melansir laporan dari akun media sosial Footfocus.id, Ole Romeny lebih memilih untuk tetap merumput di Benua Biru. Bagi pemain yang saat ini memperkuat Oxford United tersebut, menjaga karier di level kompetitif tertinggi Eropa tetap menjadi prioritas utama dan fokus jangka panjangnya saat ini.

“Persib Bandung sangat berupaya untuk mendatangkan Ole Romeny dan bahkan telah mengajukan tawaran resmi sebagai bagian dari pembangunan skuad mereka yang ambisius. Namun, Ole Romeny memutuskan untuk menolak tawaran Persib, dengan menyatakan prioritasnya adalah melanjutkan kariernya di Eropa. Bertahan di level kompetitif tertinggi dan mengejar ambisi jangka panjangnya tetap menjadi fokus utamanya,” bunyi laporan dari akun instagram @footfocus.id, Jumat (26/12/2025).

“Setelah keputusan Romeny, Persib kini mengalihkan fokus mereka ke target pemain asing lainnya untuk memperkuat skuad,” tambah keterangan akun tersebut.

Penolakan ini sekaligus mengakhiri spekulasi liar yang sempat beredar sejak Oktober lalu mengenai potensi kepindahannya ke Super League.

Ole Romeny. (Foto: Instagram/oufcofficial)

1. Alasan di Balik Penolakan

Keputusan Ole untuk bertahan di Eropa memang cukup beralasan. Setelah sempat menepi cukup lama akibat cedera engkel dari Juli hingga Oktober 2025, Romeny kembali mendapatkan menit bermain di kompetisi kasta kedua Inggris bersama The Us—julukan Oxford United.