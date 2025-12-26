Advertisement
HOME BOLA LIGA INGGRIS

Ole Romeny Cs Dapat Peringatan dari Pelatih Interim Oxford United

Cikal Bintang , Jurnalis-Jum'at, 26 Desember 2025 |07:05 WIB
Ole Romeny Cs Dapat Peringatan dari Pelatih Interim Oxford United
Ole Romeny kala membela Oxford United. (Foto: Instagram/@oleromeny)
A
A
A

OXFORD – Pelatih interim Oxford United, Craig Short, memberi peringatan kepada Ole Romeny cs. Dia meminta para pemain Oxford United menanamkan mental baja di setiap pertandingan.

Short tidak ingin keterpurukan Oxford United berlanjut setelah kepergian Gary Rowett. Di tangannya diharapkan, Oxford bisa bangkit dan terus mendulang hasil manis.

Ole Romeny. (Foto: Instagram/oufcofficial)

1. Baru Berpisah dengan Gary Rowett

Oxford United resmi berpisah dengan Gary Rowett setelah rentetan hasil buruk musim ini. Pelatih berusia 51 tahun itu didepak setelah hanya meraih empat kemenangan dari 22 pertandingan bersama Oxford United di musim ini.

Craig Short kemudian ditunjuk sebagai nakhoda anyar The Ox -julukan Oxford United. Kata-kata pertama Short sebagai pelatih interim langsung menyoroti mentalitas para pemain. Dia menegaskan, Ole Romeny dan kolega harus mempunyai mental baja untuk bangkit dari keterpurukan.

“Saya ingin para pemain memiliki mentalitas underdog. Kami adalah tim yang berpotensi untuk terdegradasi, saya ingin para pemain memanfaatkan itu dan memberikan penampilan yang ingin dilihat para penggemar,” tegas Short dilansir dari laman resmi Oxford United, Jumat (26/12/2025).

“Terkadang, Anda perlu marah dan agresif. Anda harus menunjukkan sisi kompetitif itu,” sambungnya tegas.

 

Halaman:
1 2
      
