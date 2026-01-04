Eks Port FC Peringatkan Persib Bandung Jangan Remehkan Ratchaburi FC di 16 Besar AFC Champions League 2 2025-2026.

BEK Persib Bandung, Frans Putros, memperingkatkan timnya soal Ratchaburi FC. Pasalnya, tim asal Thailand itu akan menjadi lawan Persib Bandung di babak 16 besar AFC Champions League 2 2025-2026.

“Tapi jujur, Ratchaburi adalah tim yang bagus, mereka melakukan investasi dengan mendatangkan pemain baru. Kalian bisa lihat, mereka melakukan pekerjaan dengan baik ketika di fase grup dan di liga juga,” kata Frans Putros di Stadion GBLA.

Frans Putros minta Persib Bandung jangan remehkan Ratchaburi FC

“Jadi tentunya bukan menjadi pertandingan yang mudah, tapi saya rasa kami punya peluang yang bagus,” lanjut bek milik Timnas Irak ini.

1. Paham Kekuatan Ratchaburi FC

Pemain yang beroperasi sebagai bek ini membenarkan Ratchaburi FC pernah menjadi lawannya saat ia masih dipercaya membela Port FC. Namun, ia memastikan saat ini kekuatan dari tim berjulukan The Dragons itu sudah berubah.

“Saya rasa sulit untuk membandingkannya dengan di awal musim karena saya rasa ini bukan tim yang sama seperti ketika saya bermain di Port FC,” katanya.

Pemain berusia 32 tahun ini melihat Ratchaburi FC kini memiliki pemain bagus. Sehingga membuat tim ini tidak bisa dipandang sebelah mata.

“Mereka juga tampil dengan kolektivitas dan tidak terlalu banyak mengandalkan individual. Mereka punya beberapa pemain asing yang bagus tapi secara keseluruhan timnya itu sangat bagus musim ini,” tuturnya.