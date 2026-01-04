Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA CHAMPION

Eks Port FC Peringatkan Persib Bandung Jangan Remehkan Ratchaburi FC di 16 Besar AFC Champions League 2 2025-2026.

Miftahul Ghani , Jurnalis-Minggu, 04 Januari 2026 |03:05 WIB
Eks Port FC Peringatkan Persib Bandung Jangan Remehkan Ratchaburi FC di 16 Besar AFC Champions League 2 2025-2026.
Persib Bandung diminta jangan remehkan Ratchaburi FC di 16 besar AFC Champions League 2 2025-2026. (Foto: Persib.co.id)
A
A
A

BEK Persib Bandung, Frans Putros, memperingkatkan timnya soal Ratchaburi FC. Pasalnya, tim asal Thailand itu akan menjadi lawan Persib Bandung di babak 16 besar AFC Champions League 2 2025-2026.

“Tapi jujur, Ratchaburi adalah tim yang bagus, mereka melakukan investasi dengan mendatangkan pemain baru. Kalian bisa lihat, mereka melakukan pekerjaan dengan baik ketika di fase grup dan di liga juga,” kata Frans Putros di Stadion GBLA.

Frans Putros minta Persib Bandung jangan remehkan Ratchaburi FC
Frans Putros minta Persib Bandung jangan remehkan Ratchaburi FC

“Jadi tentunya bukan menjadi pertandingan yang mudah, tapi saya rasa kami punya peluang yang bagus,” lanjut bek milik Timnas Irak ini.

1. Paham Kekuatan Ratchaburi FC

Pemain yang beroperasi sebagai bek ini membenarkan Ratchaburi FC pernah menjadi lawannya saat ia masih dipercaya membela Port FC. Namun, ia memastikan saat ini kekuatan dari tim berjulukan The Dragons itu sudah berubah.

“Saya rasa sulit untuk membandingkannya dengan di awal musim karena saya rasa ini bukan tim yang sama seperti ketika saya bermain di Port FC,” katanya.

Pemain berusia 32 tahun ini melihat Ratchaburi FC kini memiliki pemain bagus. Sehingga membuat tim ini tidak bisa dipandang sebelah mata.

“Mereka juga tampil dengan kolektivitas dan tidak terlalu banyak mengandalkan individual. Mereka punya beberapa pemain asing yang bagus tapi secara keseluruhan timnya itu sangat bagus musim ini,” tuturnya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/02/261/3193167/julio_cesar_mengaku_mengenal_beberapa_nama_di_skuad_ratchaburi_fc-omwN_large.jpg
Kenal Beberapa Pemain Lawan, Julio Cesar Optimistis Persib Bandung Atasi Ratchaburi FC di AFC Champions League 2 2025-2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/02/261/3193233/uilliam_barros-1qnT_large.jpg
Uilliam Barros Tahu agar Persib Bandung Menang atas Ratchaburi FC di 16 Besar AFC Champions League 2 2025-2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/02/261/3193182/persib_bandung-LIc9_large.jpg
Adu Nilai Pasaran Skuad Persib Bandung dengan Ratchaburi FC, bak Bumi dan Langit?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/01/261/3192995/bojan_hodak_yakin_persib_bandung_bisa_mengatasi_ratchaburi_fc_di_16_besar_afc_champions_league_2_2025_2026-FC9L_large.jpg
Alasan Bojan Hodak Pede Persib Bandung Bisa Atasi Ratchaburi FC di AFC Champions League 2 2025-2026
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2026/01/03/11/1662441/erspo-perkuat-identitas-dari-timnas-indonesia-ke-ekosistem-olahraga-dan-lifestyle-bjm.webp
Erspo Perkuat Identitas: Dari Timnas Indonesia ke Ekosistem Olahraga dan Lifestyle
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2026/01/01/pembalap_ducati_lenovo_marc_marquez.jpg
Marc Marquez Juara Lagi, Bos Dorna Sebut MotoGP Kini Hidup Kembali
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement