HOME BOLA LIGA INDONESIA

Jadwal Siaran Langsung Borneo FC vs PSM Makassar di Super League 2025-2026: Misi Pesut Etam Geser Persib Bandung!

Cikal Bintang , Jurnalis-Sabtu, 03 Januari 2026 |11:38 WIB
Jadwal Siaran Langsung Borneo FC vs PSM Makassar di Super League 2025-2026: Misi Pesut Etam Geser Persib Bandung!
Borneo FC wajib bangkit melawan PSM Makassar di Super League 2025-2026 sore ini. (Foto: Laman resmi Borneo FC)
JADWAL siaran langsung Borneo FC vs PSM Makassar di lanjutan pekan ke-16 Super League 2025-2026 akan diulas Okezone. Borneo FC akan menjamu PSM Makassar di Stadion Segiri, Samarinda, Kalimantan Timur pada Sabtu (3/1/2026) pukul 15.30 WIB.

1. Borneo FC Fokus Lawan PSM Makassar

Pelatih Borneo FC, Fabio Lefundes, mengingatkan timnya untuk fokus penuh menjelang berhadapan dengan PSM Makassar. Fabio Lefundes menegaskan tak ingin kehilangan poin lagi dalam laga kali ini.

Borneo FC saat kalah 2-3 dari Malut United
Borneo FC saat kalah 2-3 dari Malut United

Laga melawan PSM Makassar krusial bagi pasukan Fabio Lefundes. Sebab, Pesut Etam -julukan Borneo FC- ingin mengembalikan tren positif mereka.

Dalam empat laga terakhir, Mariano Peralta dan kolega gagal merebut kemenangan. Hal inilah yang menjadi perhatian Fabio Lefundes. Namun, lawan kali ini cukup berat.

Juku Eja -julukan PSM Makassar- juga mencari poin penuh usai tiga laga belum menang.  Fabio Lefundes mengingatkan Borneo FC untuk tak kehilangan fokus dalam laga sore ini.

"Mereka tim yang kuat, bagus dalam duel, strong, dan suka mencari kontak. Kami harus bersiap menghadapi kekuatan fisik mereka," kata Lefundes dilansir dari laman resmi PT Liga Indonesia Baru (I.League), Sabtu (3/1/2026).

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
