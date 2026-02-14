Advertisement
HOME BOLA LIGA ITALIA

Kisah si Nyonya Tua Juventus yang Begitu Dibenci Suporter Italia

Djanti Virantika , Jurnalis-Sabtu, 14 Februari 2026 |01:05 WIB
Kisah si Nyonya Tua Juventus yang Begitu Dibenci Suporter Italia
Juventus kala berlaga. (Foto: Juventus)
A
A
A

KISAH si Nyonya Tua, Juventus, menarik diulas. Pasalnya, Juventus jadi klub yang begitu dibenci suporter Italia.

Padahal, Juventus jadi salah satu klub top dan terkuat di Italia. Hal ini dibuktikan dengan deretan gelar juara yang mereka miliki. Lantas, apa alasannya?

Hasil Drawing Playoff 16 Besar Liga Champions 2025-2026: Benfica vs Real Madrid, Galatasaray vs Juventus!

1. Penyebab Dibenci

Ternyata, penyebab Juventus dibenci karena skandal Calciopoli yang terjadi pada 2006. Ini adalah skandal pengaturan skor yang begitu menggemparkan sepakbola Italia.

Dampaknya tak hanya dirasakan di klub, tetapi juga di seluruh dunia. Skandal tersebut menodai nama Juventus sehingga diidentikkan sebaagai klub curang.

Dalang dari kasus ini adalah Direktur Sepakbola Juventus, Luciano Moggi. Akibatnya, Moggi dijatuhi hukuman berat.

Tak sendirian, ada dua nama lain yang juga terseret kasus ini, yakni Antonio Giraud dan Roberto Bettega. Mereka juga dapat sanksi berat. dijatuhi hukuman berat.

Bukan hanya petinggi Juventus yang kala itu disanksi. Juventus sendiri dihukum turun ke Serie B pada 2006-2007. Tak hanya itu, dua gelar Liga Italia milik Juventus juga dipaksa dicabut.

 

Halaman:
1 2
      
Liga Italia Juventus Sepakbola
