Usai Babak Belur Dihajar Inter Milan, Pelatih Sassuolo Sebut Jay Idzes Cs Petik Pelajaran Berharga

REGGIO EMILIA – Pelatih Sassuolo, Fabio Grosso, mengakui pasukannya tengah menghadapi ujian mental yang sangat berat dalam mengarungi persaingan sengit Liga Italia 2025-2026. Meski baru saja menelan hasil pahit, Grosso justru memandang tantangan besar ini secara positif sebagai proses pendewasaan agar Jay Idzes dan kolega bisa tampil lebih tangguh di masa depan.

Seperti yang diketahui, Jay Idzes dan kolega baru saja dipermalukan Inter Milan dengan skor 0-5 dalam lanjutan Liga Italia. Laga itu berlangsung di Mapei Stadium, Reggio Emilia, Senin 9 Februari 2026.

Fabio Grosso mengatakan persaingan dalam kompetisi kasta teratas di tanah Italia memang sangat ketat. Jadi, Sassuolo akan terus berbenah menjadi lebih baik lagi.

1. Evaluasi Konsistensi di Tengah Persaingan Ketat

"Ini adalah musim yang sangat positif, tetapi masih banyak yang harus dilakukan. Ini sangat sulit, dan kami diingatkan akan hal itu, tetapi kami mengetahuinya dengan baik," tambah Fabio Grosso dilansir dari Sassuolo News, Rabu (11/2/2026).

"Kami ingin bisa berbuat lebih baik, tetapi ketika Anda tidak lengkap dan konsisten melawan lawan-lawan ini," tambahnya.

2. Harapan bagi Perkembangan Pemain Muda

Pelatih berusia 48 tahun itu menilai para pemain muda timnya pun akan berkembang dengan tekanan yang besar dalam kompetisi. Dia berpesan agar para pemain muda mengambil pengalaman sebanyak-banyaknya.