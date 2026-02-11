Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA ITALIA

Usai Babak Belur Dihajar Inter Milan, Pelatih Sassuolo Sebut Jay Idzes Cs Petik Pelajaran Berharga

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Rabu, 11 Februari 2026 |22:01 WIB
Usai Babak Belur Dihajar Inter Milan, Pelatih Sassuolo Sebut Jay Idzes Cs Petik Pelajaran Berharga
Pemain Sassuolo, Jay Idzes. (Foto: Instagram/jayidzes)
A
A
A

REGGIO EMILIA – Pelatih Sassuolo, Fabio Grosso, mengakui pasukannya tengah menghadapi ujian mental yang sangat berat dalam mengarungi persaingan sengit Liga Italia 2025-2026. Meski baru saja menelan hasil pahit, Grosso justru memandang tantangan besar ini secara positif sebagai proses pendewasaan agar Jay Idzes dan kolega bisa tampil lebih tangguh di masa depan.

Seperti yang diketahui, Jay Idzes dan kolega baru saja dipermalukan Inter Milan dengan skor 0-5 dalam lanjutan Liga Italia. Laga itu berlangsung di Mapei Stadium, Reggio Emilia, Senin 9 Februari 2026.

Fabio Grosso mengatakan persaingan dalam kompetisi kasta teratas di tanah Italia memang sangat ketat. Jadi, Sassuolo akan terus berbenah menjadi lebih baik lagi.

1. Evaluasi Konsistensi di Tengah Persaingan Ketat

"Ini adalah musim yang sangat positif, tetapi masih banyak yang harus dilakukan. Ini sangat sulit, dan kami diingatkan akan hal itu, tetapi kami mengetahuinya dengan baik," tambah Fabio Grosso dilansir dari Sassuolo News, Rabu (11/2/2026).

"Kami ingin bisa berbuat lebih baik, tetapi ketika Anda tidak lengkap dan konsisten melawan lawan-lawan ini," tambahnya.

Jay IdzJay Idzes. (Foto: Instagram/jayidzes)es
Jay IdzJay Idzes. (Foto: Instagram/jayidzes)es

2. Harapan bagi Perkembangan Pemain Muda

Pelatih berusia 48 tahun itu menilai para pemain muda timnya pun akan berkembang dengan tekanan yang besar dalam kompetisi. Dia berpesan agar para pemain muda mengambil pengalaman sebanyak-banyaknya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/11/47/3200999/duel_akbar_antara_inter_milan_vs_juventus_tak_ubahnya_reuni_buat_keluarga_lilian_thuram-EZBP_large.jpg
Inter Milan vs Juventus Bak Reuni Keluarga, Lilian Thuram Dukung Siapa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/09/47/3200560/luciano_spalletti_mencontohkan_kontak_fisik_dengan_cara_mencium_pipi_wartawan-uUOM_large.jpg
Protes Wasit Laga Juventus vs Lazio, Luciano Spalletti Sampai Cium Wartawan!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/09/47/3200516/jay_idzes_bermain_buruk_saat_sassuolo_kalah_0_5_dari_inter_milan_interen-0pDq_large.jpg
Sassuolo Dibantai Inter Milan 5-0, Kapten Timnas Indonesia Jay Idzes Main Buruk
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/09/47/3200489/hasil_juventus_vs_lazio_di_liga_italia_2025_2026_juventusfcen-3tJu_large.jpg
Hasil Liga Italia 2025-2026: Inter Milan Bantai Sassuolo 5-0, Juventus Hampir Kalah dari Lazio!
https://pict.sindonews.net/dyn/850/pena/news/2026/02/11/11/1675965/format-baru-bikin-timnas-indonesia-terancam-absen-di-cabang-sepak-bola-asian-games-2026-zbm.jpg
Format Baru Bikin Timnas Indonesia Terancam Absen di Cabang Sepak Bola Asian Games 2026
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2026/02/11/thomas_frank_resmi_dipecat_tottenham_hotspur_fot.jpg
Tottenham Hotspur Pecat Thomas Frank usai Kalah 1-2 dari Newcastle
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement