Wasit Korea Selatan Ko Hyung-jin Pimpin Duel Persib Bandung vs Persija Jakarta

DUEL klasik antara Persib Bandung versus Persija Jakarta dikabarkan bakal dipimpin wasit elite Konfederasi Sepak Bola Asia (AFC). Wasit yang memimpin laga tersebut adalah Ko Hyung-jin asal Korea Selatan.

1. Laga Panas Persib Bandung vs Persija Jakarta

Sesuai jadwal, pertarungan Persib Bandung kontra Persija Jakarta akan digelar di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, Bandung, Jawa Barat pada Minggu 11 Januari 2026 pukul 15.30 WIB. Tak sekadar menjadi laga bergengsi, pertandingan ini juga penting bagi kedua tim untuk memantapkan posisi di puncak klasemen Super League 2025-2026.

Ko Hyung-jin akan memimpin laga Persib Bandung vs Persija Jakarta. (Foto: Instagram/@forum_wasit_idn)

Pertandingan penuh gengsi itu tidak akan dipimpin sembarang wasit. Wasit asal Korea Selatan Ko Hyung-jin bakal memimpin langsung laga pekan ke-17 Super League 2025-2026. Kabar penetapan sang pengadil lapangan itu diungkap akun instagram Forum Wasit Indonesia.

“Here We Go. Wasit asal Korea Selatan Ko Hyung-Jin resmi ditunjuk untuk memimpin laga panas BRI Super League Pekan ke-17 antara Persib Bandung melawan Persija Jakarta," tulis akun tersebut di akun Instagram-nya.

Ko Hyung-jin bukan lah wasit sembarangan. Pengadil lapangan berusia 43 tahun itu sudah mengantongi lisensi FIFA sejak 2009. Berbagai kompetisi besar pernah dipimpin oleh Ko Hyung-jin. Mulai dari Piala Asia (2019 dan 2023), kualifikasi Piala Dunia, hingga Liga Champions Asia Elite.

Selain itu, Ko Hyung-jin juga pernah memimpin pertandingan Liga Indonesia. Tepatnya Super League sejak musim 2024-2025 di mana dirinya bertugas sebanyak empat pertandingan.