Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Wasit Korea Selatan Ko Hyung-jin Pimpin Duel Persib Bandung vs Persija Jakarta

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Kamis, 08 Januari 2026 |03:05 WIB
Wasit Korea Selatan Ko Hyung-jin Pimpin Duel Persib Bandung vs Persija Jakarta
Ko Hyun-jin akan memimpin laga Persib Bandung vs Persija Jakarta. (Foto: Instagram/@forum_wasit_idn)
A
A
A

DUEL klasik antara Persib Bandung versus Persija Jakarta dikabarkan bakal dipimpin wasit elite Konfederasi Sepak Bola Asia (AFC). Wasit yang memimpin laga tersebut adalah Ko Hyung-jin asal Korea Selatan. 

1. Laga Panas Persib Bandung vs Persija Jakarta

Sesuai jadwal, pertarungan Persib Bandung kontra Persija Jakarta akan digelar di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, Bandung, Jawa Barat pada Minggu 11 Januari 2026 pukul 15.30 WIB. Tak sekadar menjadi laga bergengsi, pertandingan ini juga penting bagi kedua tim untuk memantapkan posisi di puncak klasemen Super League 2025-2026. 

Ko Hyung-jin akan memimpin laga Persib Bandung vs Persija Jakarta. (Foto: Instagram/@forum_wasit_idn)
Ko Hyung-jin akan memimpin laga Persib Bandung vs Persija Jakarta. (Foto: Instagram/@forum_wasit_idn)

Pertandingan penuh gengsi itu tidak akan dipimpin sembarang wasit. Wasit asal Korea Selatan Ko Hyung-jin bakal memimpin langsung laga pekan ke-17 Super League 2025-2026. Kabar penetapan sang pengadil lapangan itu diungkap akun instagram Forum Wasit Indonesia. 

“Here We Go. Wasit asal Korea Selatan Ko Hyung-Jin resmi ditunjuk untuk memimpin laga panas BRI Super League Pekan ke-17 antara Persib Bandung melawan Persija Jakarta," tulis akun tersebut di akun Instagram-nya.

Ko Hyung-jin bukan lah wasit sembarangan. Pengadil lapangan berusia 43 tahun itu sudah mengantongi lisensi FIFA sejak 2009. Berbagai kompetisi besar pernah dipimpin oleh Ko Hyung-jin. Mulai dari Piala Asia  (2019 dan 2023), kualifikasi Piala Dunia, hingga Liga Champions Asia Elite.

Selain itu, Ko Hyung-jin juga pernah memimpin pertandingan Liga Indonesia. Tepatnya Super League sejak musim 2024-2025 di mana dirinya bertugas sebanyak empat pertandingan.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/07/49/3194140/the_jakmania_diminta_tidak_datang_ke_bandung_untuk_saksikan_laga_persib_bandung_vs_persija_jakarta-fUP0_large.jpg
Persib Bandung vs Persija Jakarta: Manajemen Maung Bandung Imbau The Jakmania Tak Away ke Kota Kembang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/07/49/3194138/bojan_hodak-FlTM_large.jpg
Tidak Takut, Bojan Hodak Pastikan Persib Bandung Justru Antusias Hadapi Persija Jakarta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/07/49/3194061/alfriyanto_nico-IeFR_large.jpg
Jelang Lawan Persib Bandung, Persija Jakarta Resmi Lepas 3 Pemain
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/07/49/3193975/arlyansyah_abdulmanan_siap_tempur_jika_dipercaya_turun_di_laga_persib_bandung_vs_persija_jakarta-zqJd_large.jpg
Persib Bandung vs Persija Jakarta: 2 Pemain Muda Macan Kemayoran Siap Terkam Maung Bandung!
https://pict.sindonews.net/dyn/850/pena/news/2026/01/07/11/1663657/pemain-mallorca-pakai-outfit-presiden-venezuela-nicolas-maduro-saat-ditangkap-tentara-as-rzu.jpg
Pemain Mallorca Pakai Outfit Presiden Venezuela Nicolas Maduro saat Ditangkap Tentara AS
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/11/02/jonatan_christie_menjuarai_hylo_open_2025.jpg
Komentar Jujur Jonatan Christie Usai Singkirkan Lee Chia Hao di Malaysia Open 2026
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement