Tidak Takut, Bojan Hodak Pastikan Persib Bandung Justru Antusias Hadapi Persija Jakarta

BANDUNG – Juru taktik Persib Bandung, Bojan Hodak, membeberkan kondisi terkini anak asuhnya menjelang laga panas bertajuk duel klasik melawan Persija Jakarta pada pekan ke-17 Super League 2025-2026. Pelatih asal Kroasia tersebut menegaskan gairah dan antusiasme skuad Maung Bandung sedang berada di titik tertinggi demi mengamankan poin penuh di kandang sendiri.

Sesuai jadwal, pertarungan bergengsi antara Persib Bandung kontra Persija Jakarta akan dihelat di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Minggu 11 Januari 2026 pukul 15.30 WIB. Pertemuan ini menjadi krusial mengingat kedua tim tengah bersaing ketat untuk menguasai posisi puncak klasemen sementara.

1. Kembalinya Pilar Cedera di Laga Krusial

Dalam laga bertajuk El Clasico Indonesia tersebut, Persib Bandung kemungkinan besar akan turun dengan kekuatan terbaiknya. Kabar baik datang setelah sejumlah pilar yang sempat menepi seperti Beckham Putra, Eliano Reijnders, hingga Federico Barba dinyatakan pulih, meski tim dipastikan tampil tanpa Andrew Jung.

"Ini adalah persiapan yang baik. Beckham ada di sini, dia baik-baik saja, 100 persen. Bahkan (Federico) Barba, saya percaya dia bisa mulai berlatih besok,” kata Hodak, dikutip dari laman Persib Bandung, Rabu (7/1/2026).

Andrew Jung sudah kembali berlatih bersama Persib Bandung persibcoid

“Jadi, saya pikir kami akan memiliki skuad penuh, kecuali (Andrew) Jung," tambahnya.

Bukan hanya soal kebugaran fisik, Hodak menekankan bahwa motivasi pasukannya berlipat ganda menatap laga penutup putaran pertama Super League 2025/2026 ini. Menurutnya, atmosfer rivalitas yang kental membuat para pemain memiliki dorongan internal yang kuat tanpa perlu dipicu lagi oleh staf pelatih.