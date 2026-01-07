Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Tidak Takut, Bojan Hodak Pastikan Persib Bandung Justru Antusias Hadapi Persija Jakarta

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Rabu, 07 Januari 2026 |22:00 WIB
Tidak Takut, Bojan Hodak Pastikan Persib Bandung Justru Antusias Hadapi Persija Jakarta
Pelatih Persib Bandung, Bojan Hodak. (Foto: Instagram/persib)
A
A
A

BANDUNG – Juru taktik Persib Bandung, Bojan Hodak, membeberkan kondisi terkini anak asuhnya menjelang laga panas bertajuk duel klasik melawan Persija Jakarta pada pekan ke-17 Super League 2025-2026. Pelatih asal Kroasia tersebut menegaskan gairah dan antusiasme skuad Maung Bandung sedang berada di titik tertinggi demi mengamankan poin penuh di kandang sendiri.

Sesuai jadwal, pertarungan bergengsi antara Persib Bandung kontra Persija Jakarta akan dihelat di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Minggu 11 Januari 2026 pukul 15.30 WIB. Pertemuan ini menjadi krusial mengingat kedua tim tengah bersaing ketat untuk menguasai posisi puncak klasemen sementara.

1. Kembalinya Pilar Cedera di Laga Krusial

Dalam laga bertajuk El Clasico Indonesia tersebut, Persib Bandung kemungkinan besar akan turun dengan kekuatan terbaiknya. Kabar baik datang setelah sejumlah pilar yang sempat menepi seperti Beckham Putra, Eliano Reijnders, hingga Federico Barba dinyatakan pulih, meski tim dipastikan tampil tanpa Andrew Jung.

"Ini adalah persiapan yang baik. Beckham ada di sini, dia baik-baik saja, 100 persen. Bahkan (Federico) Barba, saya percaya dia bisa mulai berlatih besok,” kata Hodak, dikutip dari laman Persib Bandung, Rabu (7/1/2026).

Andrew Jung sudah kembali berlatih bersama Persib Bandung persibcoid
Andrew Jung sudah kembali berlatih bersama Persib Bandung persibcoid

“Jadi, saya pikir kami akan memiliki skuad penuh, kecuali (Andrew) Jung," tambahnya.

Bukan hanya soal kebugaran fisik, Hodak menekankan bahwa motivasi pasukannya berlipat ganda menatap laga penutup putaran pertama Super League 2025/2026 ini. Menurutnya, atmosfer rivalitas yang kental membuat para pemain memiliki dorongan internal yang kuat tanpa perlu dipicu lagi oleh staf pelatih.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/07/49/3194061/alfriyanto_nico-IeFR_large.jpg
Jelang Lawan Persib Bandung, Persija Jakarta Resmi Lepas 3 Pemain
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/07/49/3193975/arlyansyah_abdulmanan_siap_tempur_jika_dipercaya_turun_di_laga_persib_bandung_vs_persija_jakarta-zqJd_large.jpg
Persib Bandung vs Persija Jakarta: 2 Pemain Muda Macan Kemayoran Siap Terkam Maung Bandung!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/06/49/3193886/tiket_laga_persib_bandung_vs_persija_jakarta_ludes_terjual_persibcoid-ugeT_large.jpg
Respons Bojan Hodak saat Ditanya Jelang Laga Persib Bandung vs Persija Jakarta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/06/49/3193941/stadion_gelora_bandung_lautan_api-NuFT_large.jpg
Tiket Persib Bandung vs Persija Jakarta Habis Tak Tersisa, Manajemen Jamin Keamanan GBLA
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2026/01/07/51/1663693/hasil-malaysia-open-2026-tiga-ganda-indonesia-kompak-melaju-ke-babak-16-besar-vki.webp
Hasil Malaysia Open 2026: Tiga Ganda Indonesia Kompak Melaju ke Babak 16 Besar
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/11/02/jonatan_christie_menjuarai_hylo_open_2025.jpg
Komentar Jujur Jonatan Christie Usai Singkirkan Lee Chia Hao di Malaysia Open 2026
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement