Jelang Lawan Persib Bandung, Persija Jakarta Resmi Lepas 3 Pemain

PERSIJA Jakarta resmi lepas 3 pemainnya. Kabar ini diumumkan jelang Persija menghadapi laga penting melawan Persib Bandung dalam lanjutan Super League 2025-2026.

Ketiga pemain yang dilepas Persija Jakarta adalah Alfriyanto Nico Saputro (22), Figo Dennis (19), dan Jehan Pahlevi (19). Sebelumnya, tim asuhan Mauricio Souza mengakhiri kerja sama dengan Alwi Fadilah.

1. Dipinjamkan hingga Akhir Musim

Tiga pemain Persija itu menjalani peminjaman hingga akhir musim. Mereka diharapkan dapat jauh lebih berkembang usai mendapat menit bermain lebih banyak.

Sejatinya, Alfriyanto cs telah berkontribusi dalam beberapa laga Super League 2025-2026. Nico telah mencicipi lima penampilan bersama Persija dan menyumbangkan satu assist.

Sementara itu, Figo sempat tampil dalam dua pertandingan. Lalu, Levi mendapat kesempatan sekali turun ke lapangan.