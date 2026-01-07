Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Persib Bandung vs Persija Jakarta: 2 Pemain Muda Macan Kemayoran Siap Terkam Maung Bandung!

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Rabu, 07 Januari 2026 |08:55 WIB
Persib Bandung vs Persija Jakarta: 2 Pemain Muda Macan Kemayoran Siap Terkam Maung Bandung!
Arlyansyah Abdulmanan siap tempur jika dipercaya turun di laga Persib Bandung vs Persija Jakarta. (Foto: Persija.id)
A
A
A

DUA pemain muda Persija Jakarta, Arlyansyah Abdulmanan dan Aditya Warman, siap tampil dengan performa terbaik jika mendapatkan kesempatan turun di laga melawan Persib Bandung. Keduanya ingin berkontribusi membawa Persija Jakarta meraih hasil maksimal atas Persb Bandung.

Pertemuan kedua tim tersaji dalam lanjutan bigmatch Super League 2025-2026 yang berlangsung di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Bandung, Jawa Barat, pada Minggu 11 Januari 2026 pukul 15.30 WIB.

1. Waspadai Persib Bandung

Persija Jakarta saat menang 2-0 atas Persijap Jepara. (Foto: Instagram/@persija)
Persija Jakarta saat menang 2-0 atas Persijap Jepara. (Foto: Instagram/@persija)

Aditya Warman mengatakan Persib Bandung adalah lawan yang tidak mudah karena punya pemain berkualitas dan syarat pengalaman. Akan tetapi, ia menegaskan itu tidak akan membuat Persija Jakarta gentar meskipun akan main di kandang lawan.

“Kita tahu Persib adalah tim yang bagus dan kuat, apalagi berada di papan atas. Sebagai pemain, jika diberi menit bermain, saya akan melakukan yang terbaik untuk tim, tidak peduli siapa pun lawannya,” kata Aditya Warman, Okezone mengutip dari laman resmi Persija Jakarta, Rabu (7/1/2026).

Sementara itu, Arlyansyah Abdulmanan siap membuktikan diri sebagai pemain muda potensial. Ia akan berusaha menjalankan instruksi pelatih sebaik mungkin jika mendapatkan menit bermain.

“Kalau dari saya, ini perdana bertemu Persib di Super League. Saya belum tahu atmosfernya seperti apa,"kata mantan pemain Timnas Indonesia U-20 ini.

"Kalau diberi kesempatan bermain, saya mau membuktikan kalau saya bisa bekerja keras,” tambah winger yang dikenal lincah ini.

 

