HOME BOLA LIGA INDONESIA

Respons Bojan Hodak saat Ditanya Jelang Laga Persib Bandung vs Persija Jakarta

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Rabu, 07 Januari 2026 |04:05 WIB
Respons Bojan Hodak saat Ditanya Jelang Laga Persib Bandung vs Persija Jakarta
Tiket laga Persib Bandung vs Persija Jakarta ludes terjual. (Foto: Persib.co.id)
A
A
A

PELATIH Persib Bandung Bojan Hodak belum mau berbicara terlalu detail jelang timnya melawan Persija Jakarta di lanjutan pekan ke-17 Super League 2025-2026 yang berlangsung di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Bandung, Jawa Barat, Minggu 11 Januari 2026 pukul 15.30 WIB. Ia mengatakan belum mau berbicara banyak karena Persib Bandung baru selesai melakoni laga melawan Persik Kediri.

Skuad Maung Bandung -julukan Persib Bandung- baru bermain 1-1 melawan tuan rumah Persik Kediri. Laga panas itu berlangsung di Stadion Brawijaya, Kediri pada Senin, 5 Januari 2026 malam WIB.

Laga Persik Kediri vs Persib Bandung berakhir imbang. (Foto: Persib.co.id)
Laga Persik Kediri vs Persib Bandung berakhir imbang. (Foto: Persib.co.id)

"Berikutnya kami akan bertanding melawan Persija. Kemudian orang-orang mulai berpikir sedikit tentang semua ini (laga Persik vs Persib)," kata Bojan Hodak kelar laga Persik Kediri vs Persib Bandung.

"Jadi, lebih baik saya tidak bicara," lanjut pelatih yang membawa Persib Bandung juara dua musim beruntun Liga Indonesia.

1. Tiket Persib Bandung vs Persija Jakarta Habis Terjual

Laga Persib Bandung melawan skuad Macan Kemayoran -julukan Persija Jakarta- memang selalu dinantikan publik sepakbola tanah air. Hal itu karena rivalitas kedua tim dan memiliki basis suporter yang cukup besar.

Saking panasnya rivalitas kedua tim, laga Persib Bandung vs Persija Jakarta dicap sebagai El Clasico-nya Indonesia. Menurut Head of Communications PT PERSIB Bandung Bermartabat, Adhi Pratama, tiket laga Persib Bandung vs Persija Jakarta telah habis terjual.

 

Halaman:
1 2
      
