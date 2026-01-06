Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Persib Bandung Ditahan Persik Kediri 1-1, Alfeandra Dewangga: Kami Harusnya Menang!

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Selasa, 06 Januari 2026 |08:56 WIB
Persib Bandung Ditahan Persik Kediri 1-1, Alfeandra Dewangga: Kami Harusnya Menang!
Alfeandra Dewangga kecewa Persib Bandung ditahan Persik Kediri 1-1 di pekan ke-16 Super League 2025-2026. (Foto: Persib.co.id)
ALFEANDRA Dewangga kecewa berat Persib Bandung gagal menang atas Persik Kediri di lanjutan pekan ke-16 Super League 2025-2026 yang berlangsung di Stadion Brawijaya, Kediri, Senin 5 Januari 2025 malam WIB. Ia menilai Persib Bandung layak menang ketimbang harus mengakhiri laga dengan skor 1-1.

Efek ditahan Persik Kediri, Persib Bandung gagal ke puncak klasemen sementara Super League 2025-2026. Tambahan satu poin membuat Persib Bandung berada di posisi ketiga dengan 35 poin, terpaut dua angka dari Borneo FC di puncak klasemen.

Persik Kediri tahan Persib Bandung 1-1 di Super League 2025-2026 (Foto: Persib.co.id)
Persik Kediri tahan Persib Bandung 1-1 di Super League 2025-2026 (Foto: Persib.co.id)

1. Target Persib Bandung Raih Kemenangan di Markas Persik Kediri

Alfeandra Dewangga mengatakan kemenangan adalah target utama Persib Bandung dalam lawatan ke markas Persik Kediri. Akan tetapi, Persib Bandung harus puas bermain imbang dengan Skuad Macan Putih -julukan Persik Kediri.

"Pasti kurang bahagia karena kami seharusnya menang, tetapi hasil akhir harus berbagi poin satu poin," kata Alfeandra Dewangga usai laga Persik Kediri vs Persib Bandung.

2. Lupakan Hasil Imbang Lawan Persik Kediri

Mantan pemain PSIS itu menegaskan Persib Bandung harus melupakan hasil melawan Persik Kediri karena kompetisi masih panjang. Persib Bandung harus berbenah untuk menatap laga-laga ke depan.

"Jadi ini (hasil imbang) tidak bagus untuk tim. Tapi, tim akan segera bangkit," kata Dewangga.

 

