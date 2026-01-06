Bojan Hodak Ngamuk, Segera Kirim Surat Keberatan soal Kinerja Wasit di Laga Persik Kediri vs Persib Bandung

PELATIH Persib Bandung, Bojan Hodak, menyoroti wasit Muhammad Tri Santoso usai timnya bermain 1-1 melawan Persik Kediri dalam lanjutan pekan ke-16 Super League 2025-2026 di Stadion Brawijaya, Kediri, Senin 5 Januari 2026 malam WIB. Pelatih asal Kroasia ini secara terang-terangan tidak menyukai kinerja wasit Muhammad Tri Santoso.

Dalam laga itu, Persib Bandung sempat unggul lebih dulu lewat sontekan kaki kiri Saddil Ramdani (68’). Namun, Persik Kediri berhasil menyamakan kedudukan melalui sundulan Muhammad Firly (90+5’).

1. Segera Kirim Surat Keberatan

“Ini pertama kali saya membahas soal wasit. Saya tidak senang dengan dia, pasti kami akan mengirimkan surat keberatan, karena, saya tidak tahu apa yang bisa saya katakan. Saya tidak bisa berbicara tentang wasit. Itu saja. Tentang permainan, itu saja,” ujar Bojan Hodak usai pertandingan.

Pelatih berkepala plontos ini tak ingin menjelaskan secara rinci terkait keresahannya terhadap wasit tersebut. Ia bahkan mendapatkan kartu kuning.

“Saya tidak bisa, karena jika saya ceritakan, maka gaji dipotong. Jadi, saya tidak ingin ini,” kata Bojan Hodak.

Terkait mengenai laga selanjutnya melawan Persija Jakarta, Bojan Hodak juga tidak bisa menyampaikan harapannya soal wasit pertandingan nanti.

“Pertandingan selanjutnya kami bermain melawan Persija. Ya, Anda tahu, dan kemudian orang mulai berpikir sedikit tentang semua hal ini, jadi lebih baik saya tidak bicara,” tegasnya.