Hasil Persik Kediri vs Persib Bandung di Super League 2025-2026: Dramatis, Macan Putih Tahan Maung Bandung 1-1!

KEDIRI – Hasil Persik Kediri vs Persib Bandung di Super League 2025-2026 sudah diketahui. Laga di Stadion Brawijaya, Kediri, Jawa Timur, Senin (5/1/2026) malam WIB, itu berakhir dengan skor 1-1.

Persib unggul duluan lewat gol Saddil Ramdani (68’). Namun, gol dramatis Muhamad Firly (90+5’) membatalkan kemenangan tim tamu.

Thom Haye beraksi di laga Persik Kediri vs Persib Bandung (Foto: Instagram/@persib)

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Persib Bandung bermain agresif sejak awal pertandingan babak pertama. Maung Bandung berupaya untuk mengontrol permainan di awal pertandingan.

Namun, Persik Kediri bermain solid untuk mempertahankan gawangnya. Tim besutan Marcos Reina itu mengandalkan serangan balik cepat untuk keluar dari tekanan.

Beberapa peluang Persib Bandung berhasil dipatahkan dengan baik. Sementara, Macan Putih masih mencari pola permainan terbaiknya.

Di penghujung laga babak pertama, Persib Bandung terus menekan. Tetapi, beberapa peluang yang tercipta tak mampu dimanfaatkan dengan baik.

Akhirnya, tidak ada gol tercipta hingga wasit menyatakan babak pertama selesai. Persik Kediri versus Persib Bandung selesai tanpa gol di paruh pertama.

Babak Kedua

Memasuki babak kedua, Persib Bandung masih bermain agresif seperti awal paruh pertama. Namun terpantau, Macan Putih memberikan perlawanan sengit.

Tim besutan Marcos Reina itu sesekali menciptakan peluang berbahaya. Namun bisa diantisipasi dengan baik oleh anak asuh Bojan Hodak.

Pada menit ke-68, Persib Bandung akhirnya berhasil memecah kebuntuan. Adalah Saddil Ramdani (68') yang sukses memanfaatkan umpan terukur dari Berguinho.