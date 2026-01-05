Hasil Babak Pertama Persik Kediri vs Persib Bandung di Super League 2025-2026: Skor Kacamata Terjaga

Persib Bandung tertahan 0-0 oleh Persik Kediri di babak pertama (Foto: Instagram/@persib)

KEDIRI – Hasil babak pertama Persik Kediri vs Persib Bandung di Super League 2025-2026 sudah diketahui. Laga di Stadion Brawijaya, Kediri, Jawa Timur, Senin (5/1/2026) malam WIB, itu berakhir dengan skor 0-0.

Kedua kesebelasan gagal mencetak gol di babak pertama. Alhasil, kedudukan masih sama kuat.

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Persib Bandung bermain agresif sejak awal pertandingan babak pertama. Maung Bandung -julukan Persib- berupaya untuk mengontrol permainan di awal pertandingan.

Namun, Persik Kediri bermain solid untuk mempertahankan gawangnya. Tim besutan Marcos Reina itu mengandalkan serangan balik cepat untuk keluar dari tekanan.

Beberapa peluang Persib Bandung berhasil dipatahkan dengan baik. Sementara, Macan Putih -julukan Persik- masih mencari pola permainan terbaiknya.

Di penghujung laga babak pertama, Persib Bandung terus menekan. Tetapi, beberapa peluang yang tercipta tak mampu dimanfaatkan dengan baik.

Akhirnya, tidak ada gol tercipta hingga wasit menyatakan babak pertama selesai. Persik Kediri versus Persib Bandung selesai tanpa gol di paruh pertama.