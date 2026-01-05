Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Hasil Babak Pertama Persik Kediri vs Persib Bandung di Super League 2025-2026: Skor Kacamata Terjaga

Cikal Bintang , Jurnalis-Senin, 05 Januari 2026 |19:52 WIB
Hasil Babak Pertama Persik Kediri vs Persib Bandung di Super League 2025-2026: Skor Kacamata Terjaga
Persib Bandung tertahan 0-0 oleh Persik Kediri di babak pertama (Foto: Instagram/@persib)
A
A
A

KEDIRI – Hasil babak pertama Persik Kediri vs Persib Bandung di Super League 2025-2026 sudah diketahui. Laga di Stadion Brawijaya, Kediri, Jawa Timur, Senin (5/1/2026) malam WIB, itu berakhir dengan skor 0-0.

Kedua kesebelasan gagal mencetak gol di babak pertama. Alhasil, kedudukan masih sama kuat.

Persik Kediri vs Persib Bandung (Foto: Instagram/@persikfcofficial)

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Persib Bandung bermain agresif sejak awal pertandingan babak pertama. Maung Bandung -julukan Persib- berupaya untuk mengontrol permainan di awal pertandingan.

Namun, Persik Kediri bermain solid untuk mempertahankan gawangnya. Tim besutan Marcos Reina itu mengandalkan serangan balik cepat untuk keluar dari tekanan.

Beberapa peluang Persib Bandung berhasil dipatahkan dengan baik. Sementara, Macan Putih -julukan Persik- masih mencari pola permainan terbaiknya.

Di penghujung laga babak pertama, Persib Bandung terus menekan. Tetapi, beberapa peluang yang tercipta tak mampu dimanfaatkan dengan baik.

Akhirnya, tidak ada gol tercipta hingga wasit menyatakan babak pertama selesai. Persik Kediri versus Persib Bandung selesai tanpa gol di paruh pertama.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/05/49/3193684/bhayangkara_fc_menang_1_0_atas_dewa_united_di_super_league_2025_2026-aXxG_large.jpg
Hasil Bhayangkara FC vs Dewa United di Super League 2025-2026: The Guardian Sikat Tamunya 1-0
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/05/49/3193584/jadwal_siaran_langsung_persik_kediri_vs_persib_bandung_di_lanjutan_pekan_ke_16_super_league_2025_2026-uxQs_large.jpg
Jadwal Siaran Langsung Persik Kediri vs Persib Bandung di Super League 2025-2026: Maung Bandung Wajib Waspada!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/04/49/3193535/bobotoh_cantik_azkiyyah_nur_syifa_prediksi_persib_bandung_menang_2_0_atas_persik_kediri-bqeA_large.jpg
Prediksi Bobotoh Cantik Azkiyyah Nur Syifa: Persib Bandung Hajar Persik Kediri 2-0!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/04/49/3193499/persija_jakarta_dijamu_persib_bandung_pada_pekan_ke_17_super_league_2025_2026-jnCo_large.jpg
Jelang Persib Bandung vs Persija Jakarta, Direktur Klub: Semoga Bisa Menang
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2026/01/05/11/1662955/john-herdman-bakal-bawa-satu-asisten-pelatih-ke-timnas-indonesia-adl.webp
John Herdman Bakal Bawa Satu Asisten Pelatih ke Timnas Indonesia
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/11/25/pelatih_manchester_united_ruben_amorim.jpg
Pernyataan Lengkap Man United usai Depak Ruben Amorim, Sebut Alasan Utama Pemecatan
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement