HOME BOLA LIGA INDONESIA

Jadwal Siaran Langsung Persik Kediri vs Persib Bandung di Super League 2025-2026: Maung Bandung Wajib Waspada!

Cikal Bintang , Jurnalis-Senin, 05 Januari 2026 |09:39 WIB
Jadwal Siaran Langsung Persik Kediri vs Persib Bandung di Super League 2025-2026: Maung Bandung Wajib Waspada!
Persib Bandung siap tempur melawan Persik Kediri di lanjutan pekan ke-16 Super League 2025-2026. (Foto: Persib.co.id)
JADWAL siaran langsung Persik Kediri vs Persib Bandung di lanjutan pekan ke-16 Super League 2025-2026 sudah diketahui. Sesuai jadwal, laga akan dilangsungkan di Stadion Brawijaya, Kediri, pada Senin (5/1/2026) pukul 19.00 WIB.

1. Laga Krusial Persib Bandung

Laga melawan Persik Kediri menjadi krusial bagi Maung Bandung -julukan Persib Bandung. Saat ini, mereka duduk di posisi empat klasemen sementara dengan koleksi 34 poin, tertinggal tiga angka dari pemuncak klasemen Borneo FC.

Persib Bandung wajib mewaspadai Persik Kediri. (Foto: Instagram/@persib)
Persib Bandung wajib mewaspadai Persik Kediri. (Foto: Instagram/@persib)

Kemenangan atas Persik Kediri akan mengembalikan Persib Bandung ke puncak klasemen. Karena itu, Beckham Putra memastikan persiapan Maung Bandung sudah final menjelang pertandingan mendatang.

“Kami sudah melakukan persiapan dengan sangat baik. Kami pun selalu menganalisis permainan tim lawan karena mereka selalu bermain bagus saat di kandangnya,” kata Beckham Putra, Okezone mengutip dari laman resmi Persib Bandung, Senin (5/1/2026).

2. Persib Bandung Wajib Waspadai Persik Kediri

Seperti kata Beckham Putra, Macan Putih -julukan Persik Kediri- memiliki rekor apik di kandang. Lima pertandingan dengan catatan tanpa kekalahan mesti diwaspadai Maung Bandung.

Beckham Putra menegaskan Persib Bandung tidak takut dengan catatan apik tersebut. Pemain 24 tahun itu meyakini Persib Bandung mempunyai modal bagus untuk meruntuhkan catatan manis Macan Putih di kandangnya.

 

