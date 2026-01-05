Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Prediksi Bobotoh Cantik Azkiyyah Nur Syifa: Persib Bandung Hajar Persik Kediri 2-0!

Agi Ilman , Jurnalis-Senin, 05 Januari 2026 |07:05 WIB
Prediksi Bobotoh Cantik Azkiyyah Nur Syifa: Persib Bandung Hajar Persik Kediri 2-0!
Bobotoh Cantik Azkiyyah Nur Syifa prediksi Persib Bandung menang 2-0 atas Persik Kediri. (Foto: Dokumentasi Pribadi)
A
A
A

PERSIB Bandung tandang ke markas Persik Kediri demi menjaga asa kembali ke puncak klasemen Super League 2025-2026. Sesuai jadwal, Persib Bandung akan bersua Persik Kediri di Stadion Brawijaya, Kediri, dalam lanjutan pekan ke-16 Super League 2025-2026 pada Senin, (5/1/2026) pukul 19.00 WIB.

Dukungan dan keyakinan pun datang dari Bobotoh cantik asal Kota Bandung, Azkiyyah Nur Syifa, yang optimistis Maung Bandung meraih kemenangan sekaligus mengambil alih posisi teratas klasemen sementara Super League 2025-2026.

Bobotoh Cantik Azkiyyah Nur Syifa menilai Persib Bandung memiliki kualitas untuk bungkam Persik Kediri. (Foto: Dokumentasi Pribadi)
Bobotoh Cantik Azkiyyah Nur Syifa menilai Persib Bandung memiliki kualitas untuk bungkam Persik Kediri. (Foto: Dokumentasi Pribadi)

1. Laga Krusial bagi Persib Bandung

Azkiyyah menilai laga tandang ke Kediri menjadi pertandingan krusial bagi Persib Bandung. Tambahan tiga poin disebutnya sangat penting demi menekan pesaing di papan atas.

“Pertandingan lawan Persik ini sangat penting. Kalau Persib bisa menang, peluang untuk kembali ke puncak klasemen akan terbuka lebar,” kata Azkiyyah.

Ia tidak menampik Persik Kediri akan tampil dengan motivasi tinggi. Bermain di hadapan pendukung sendiri serta kondisi tim yang tengah berjuang memperbaiki posisi klasemen menjadi modal besar bagi tuan rumah.

“Persik pasti bermain maksimal karena mereka juga butuh poin dan main di kandang. Itu yang membuat pertandingan nanti bakal berjalan sengit,” katanya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/04/49/3193499/persija_jakarta_dijamu_persib_bandung_pada_pekan_ke_17_super_league_2025_2026-jnCo_large.jpg
Jelang Persib Bandung vs Persija Jakarta, Direktur Klub: Semoga Bisa Menang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/04/49/3193497/arlyansyah_abdulmanan_dan_aditya_warman_sukses_jadi_pahlawan_kemenangan_persija_jakarta_atas_persijap_jepara_2_0-Rqgs_large.jpg
Jadi Pahlawan Kemenangan, 2 Youngster Persija Jakarta Berharap Dilirik John Herdman ke Timnas Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/04/49/3193496/pramono_anung_berharap_persija_jakarta_mempertahankan_momentum_jelang_hadapi_persib_bandung-CM9e_large.jpeg
Pramono Anung Harap Persija Jakarta Pertahankan Momentum Jelang Hadapi Persib Bandung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/04/45/3193544/manchester_united_ditahan_leeds_united_1_1_di_pekan_ke_20_liga_inggris_2025_2026-xrbL_large.jpg
Hasil Leeds United vs Manchester United di Liga Inggris 2025-2026: Iblis Merah Tertahan 1-1
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2026/01/04/11/1662693/arthur-irawan-harap-john-herdman-bisa-persembahkan-prestasi-untuk-timnas-indonesia-pet.webp
Arthur Irawan Harap John Herdman Bisa Persembahkan Prestasi untuk Timnas Indonesia
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2026/01/04/alwi_farhan.jpg
Mulai dari Nol, Alwi Farhan Bidik Malaysia Open 2026 Jadi Panggung Awal Ambisi di Tahun Baru
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement