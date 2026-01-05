Prediksi Bobotoh Cantik Azkiyyah Nur Syifa: Persib Bandung Hajar Persik Kediri 2-0!

PERSIB Bandung tandang ke markas Persik Kediri demi menjaga asa kembali ke puncak klasemen Super League 2025-2026. Sesuai jadwal, Persib Bandung akan bersua Persik Kediri di Stadion Brawijaya, Kediri, dalam lanjutan pekan ke-16 Super League 2025-2026 pada Senin, (5/1/2026) pukul 19.00 WIB.



Dukungan dan keyakinan pun datang dari Bobotoh cantik asal Kota Bandung, Azkiyyah Nur Syifa, yang optimistis Maung Bandung meraih kemenangan sekaligus mengambil alih posisi teratas klasemen sementara Super League 2025-2026.

Bobotoh Cantik Azkiyyah Nur Syifa menilai Persib Bandung memiliki kualitas untuk bungkam Persik Kediri. (Foto: Dokumentasi Pribadi)

1. Laga Krusial bagi Persib Bandung

Azkiyyah menilai laga tandang ke Kediri menjadi pertandingan krusial bagi Persib Bandung. Tambahan tiga poin disebutnya sangat penting demi menekan pesaing di papan atas.



“Pertandingan lawan Persik ini sangat penting. Kalau Persib bisa menang, peluang untuk kembali ke puncak klasemen akan terbuka lebar,” kata Azkiyyah.

Ia tidak menampik Persik Kediri akan tampil dengan motivasi tinggi. Bermain di hadapan pendukung sendiri serta kondisi tim yang tengah berjuang memperbaiki posisi klasemen menjadi modal besar bagi tuan rumah.



“Persik pasti bermain maksimal karena mereka juga butuh poin dan main di kandang. Itu yang membuat pertandingan nanti bakal berjalan sengit,” katanya.