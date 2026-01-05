Hasil Bhayangkara FC vs Dewa United di Super League 2025-2026: The Guardian Sikat Tamunya 1-0

BANDAR LAMPUNG – Hasil Bhayangkara FC vs Dewa United di Super League 2025-2026 sudah diketahui. Laga di Stadion Sumpah Pemuda, Bandar Lampung, Lampung, Senin (5/1/2026) sore WIB, itu berakhir dengan skor 1-0 untuk The Guardian.

Gol tunggal kemenangan Bhayangkara FC dicetak oleh Fareed Sadat (43’). Sementara itu, laga ini diwarnai dua kartu merah untuk masing-masing kesebelasan.

Jalannya Pertandingan

Bhayangkara FC yang bertindak sebagai tuan rumah bermain ofensif di awal paruh pertama. Di bawah arahan Paul Munster, Fareed Sadat dan kolega berupaya mengontrol permainan di babak pertama.

Sani Rizki Fauzi dan Frengky Missa menjadi motor serangan utama The Guardians. Sementara, Dewa United masih bermain defensif.

Banten Warriors masih mencari celah untuk melancarkan serangan balik. Hingga menit ke-30, masih belum ada gol yang tercipta.

Namun demikian, The Guardian terus menekan pertahanan tim tamu. Pada menit ke-43, Bhayangkara FC akhirnya berhasil memecah kebuntuan.

Adalah Fareed Sadat (43') yang berhasil mencetak gol pembuka untuk Bhayangkara FC. Dia sukses memanfaatkan umpan matang dari Moises.

Akhirnya, tidak ada gol tambahan tercipta hingga wasit meniup peluit panjang tanda babak pertama selesai. Bhayangkara FC sukses mengungguli Dewa United 1-0 di babak pertama.

Memasuki babak kedua, Dewa United berupaya untuk menguasai permainan sejak awal. Serangan Banten Warriors terpantau cukup membahayakan gawang Bhayangkara FC.

Pada menit ke-51, Bhayangkara FC harus kehilangan satu pemain. Wahyu Subo Seto diusir keluar oleh wasit setelah mendapatkan kartu kuning kedua.