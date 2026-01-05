Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Hasil Bhayangkara FC vs Dewa United di Super League 2025-2026: The Guardian Sikat Tamunya 1-0

Cikal Bintang , Jurnalis-Senin, 05 Januari 2026 |17:42 WIB
Hasil Bhayangkara FC vs Dewa United di Super League 2025-2026: <i>The Guardian</i> Sikat Tamunya 1-0
Bhayangkara FC menang 1-0 atas Dewa United di Super League 2025-2026 (Foto: Instagram/@dewaunitedfc)
A
A
A

BANDAR LAMPUNG – Hasil Bhayangkara FC vs Dewa United di Super League 2025-2026 sudah diketahui. Laga di Stadion Sumpah Pemuda, Bandar Lampung, Lampung, Senin (5/1/2026) sore WIB, itu berakhir dengan skor 1-0 untuk The Guardian.

Gol tunggal kemenangan Bhayangkara FC dicetak oleh Fareed Sadat (43’). Sementara itu, laga ini diwarnai dua kartu merah untuk masing-masing kesebelasan.

Bhayangkara FC vs Dewa United di Super League 2025-2026 (Foto: Instagram/@dewaunitedfc)

Jalannya Pertandingan

Bhayangkara FC yang bertindak sebagai tuan rumah bermain ofensif di awal paruh pertama. Di bawah arahan Paul Munster, Fareed Sadat dan kolega berupaya mengontrol permainan di babak pertama.

Sani Rizki Fauzi dan Frengky Missa menjadi motor serangan utama The Guardians. Sementara, Dewa United masih bermain defensif.

Banten Warriors masih mencari celah untuk melancarkan serangan balik. Hingga menit ke-30, masih belum ada gol yang tercipta.

Namun demikian, The Guardian terus menekan pertahanan tim tamu. Pada menit ke-43, Bhayangkara FC akhirnya berhasil memecah kebuntuan.

Adalah Fareed Sadat (43') yang berhasil mencetak gol pembuka untuk Bhayangkara FC. Dia sukses memanfaatkan umpan matang dari Moises.

Akhirnya, tidak ada gol tambahan tercipta hingga wasit meniup peluit panjang tanda babak pertama selesai. Bhayangkara FC sukses mengungguli Dewa United 1-0 di babak pertama.

Memasuki babak kedua, Dewa United berupaya untuk menguasai permainan sejak awal. Serangan Banten Warriors terpantau cukup membahayakan gawang Bhayangkara FC.

Pada menit ke-51, Bhayangkara FC harus kehilangan satu pemain. Wahyu Subo Seto diusir keluar oleh wasit setelah mendapatkan kartu kuning kedua.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/05/49/3193584/jadwal_siaran_langsung_persik_kediri_vs_persib_bandung_di_lanjutan_pekan_ke_16_super_league_2025_2026-uxQs_large.jpg
Jadwal Siaran Langsung Persik Kediri vs Persib Bandung di Super League 2025-2026: Maung Bandung Wajib Waspada!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/04/49/3193535/bobotoh_cantik_azkiyyah_nur_syifa_prediksi_persib_bandung_menang_2_0_atas_persik_kediri-bqeA_large.jpg
Prediksi Bobotoh Cantik Azkiyyah Nur Syifa: Persib Bandung Hajar Persik Kediri 2-0!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/04/49/3193499/persija_jakarta_dijamu_persib_bandung_pada_pekan_ke_17_super_league_2025_2026-jnCo_large.jpg
Jelang Persib Bandung vs Persija Jakarta, Direktur Klub: Semoga Bisa Menang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/04/49/3193497/arlyansyah_abdulmanan_dan_aditya_warman_sukses_jadi_pahlawan_kemenangan_persija_jakarta_atas_persijap_jepara_2_0-Rqgs_large.jpg
Jadi Pahlawan Kemenangan, 2 Youngster Persija Jakarta Berharap Dilirik John Herdman ke Timnas Indonesia
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2026/01/05/50/1662937/tyson-fury-comeback-lagi-gypsy-king-kembali-naik-ring-di-tahun-2026-kaz.webp
Tyson Fury Comeback Lagi, Gypsy King Kembali Naik Ring di Tahun 2026
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2026/01/03/john_herdman.jpg
Media Belanda Sebut John Herdman Pelatih Ideal Timnas Indonesia, Ini Alasannya!
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement