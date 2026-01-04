Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Hasil Bali United vs Arema FC di Super League 2025-2026: Serdadu Tridatu Menang Tipis 1-0

Cikal Bintang , Jurnalis-Minggu, 04 Januari 2026 |21:02 WIB
Hasil Bali United vs Arema FC di Super League 2025-2026: Serdadu Tridatu Menang Tipis 1-0
Bali United menang 1-0 atas Arema FC di Super League 2025-2026 (Foto: Instagram/@baliunitedfc)
A
A
A

GIANYAR – Hasil Bali United vs Arema FC di Super League 2025-2026 sudah diketahui. Laga di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, Bali, Minggu (4/1/2026) malam WIB, itu berakhir dengan skor 1-0 untuk Serdadu Tridatu.

Satu-satunya gol Bali United dicetak oleh I Kadek Agung Widnyana (49’). Kemenangan ini membuat mereka nyaman duduk di posisi 8 klasemen Super League 2025-2026 dengan nilai 24 dari 16 laga.

Bali United vs Arema FC di Super League 2025-2026 (Foto: Instagram/@baliunitedfc)
Bali United vs Arema FC di Super League 2025-2026 (Foto: Instagram/@baliunitedfc)

Jalannya Pertandingan

Bali United langsung mengandalkan serangan cepat di awal pertandingan babak pertama. Dengan skema 4-2-3-1, Mirza Mustafic dan Rahmat Arjuna menjadi motor serangan Serdadu Tridatu -julukan Bali United.

Akan tetapi, Singo Edan -julukan Arema FC- bertahan dengan baik. Tim tamu sendiri belum menemukan momentum terbaik untuk bermain ofensif. Bali United pun terus menekan hingga menit ke-30.

Walau demikian, serangan masif dari Bali United belum menemukan sasaran. Di sisi lain, Arema FC mulai menemukan celah untuk melancarkan serangan balik. Jual beli serangan terjadi pada pengujung laga paruh pertama.

Pada akhirnya, tidak ada gol tercipta hingga wasit meniup peluit panjang tanda laga babak pertama selesai. Berlanjut pada babak kedua, Arema FC inisiatif untuk mengontrol permainan.

Namun, Serdadu Tridatu yang bermain kuat di lini tengah berkali-kali menghalau serangan Singo Edan. Pada menit ke-49, Bali United akhirnya berhasil memecah kebuntuan.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/04/49/3193522/gustavo_franca_bantu_malut_united_menang_6_2_atas_psbs_biak-M2e4_large.jpg
Malut United Geser Persib Bandung Usai Hajar PSBS Biak 6-2, Gustavo Franca: Terus Jaga Konsistensi!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/04/49/3193520/persita_tangerang_menang_3_1_atas_tuan_rumah_persis_solo_di_super_league_2025_2026-Itx1_large.jpg
Hasil Persis Solo vs Persita Tangerang di Super League 2025-2026: Pendekar Cisadane Bungkam Tuan Rumah 3-1
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/04/49/3193517/psim_yogyakarta_menang_1_0_atas_semen_padang_di_super_league_2025_2026-VIgE_large.jpg
Hasil PSIM Yogyakarta vs Semen Padang di Super League 2025-2026: Laskar Mataram Menang 1-0 Berkat Penalti
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/04/49/3193494/malut_united_menang_telak_6_2_atas_psbs_biak_di_pekan_ke_16_super_league_2025_2026-Oknq_large.jpg
Hasil Malut United vs PSBS Biak di Super League 2025-2026: Menang Telak 6-2, Laskar Kie Raha Geser Persib Bandung
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2026/01/04/51/1662747/united-cup-2026-hadir-di-awal-tahun-saksikan-aksi-tim-tenis-dunia-streaming-di-vision-ypl.webp
United Cup 2026 Hadir di Awal Tahun, Saksikan Aksi Tim Tenis Dunia Streaming di VISION+
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2026/01/04/putri_kusuma_wardani.jpg
Putri KW Pilih Reset Total, Awal Tahun Tak Mau Tergelincir di Malaysia Open 2026
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement