Hasil Bali United vs Arema FC di Super League 2025-2026: Serdadu Tridatu Menang Tipis 1-0

GIANYAR – Hasil Bali United vs Arema FC di Super League 2025-2026 sudah diketahui. Laga di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, Bali, Minggu (4/1/2026) malam WIB, itu berakhir dengan skor 1-0 untuk Serdadu Tridatu.

Satu-satunya gol Bali United dicetak oleh I Kadek Agung Widnyana (49’). Kemenangan ini membuat mereka nyaman duduk di posisi 8 klasemen Super League 2025-2026 dengan nilai 24 dari 16 laga.

Bali United vs Arema FC di Super League 2025-2026 (Foto: Instagram/@baliunitedfc)

Jalannya Pertandingan

Bali United langsung mengandalkan serangan cepat di awal pertandingan babak pertama. Dengan skema 4-2-3-1, Mirza Mustafic dan Rahmat Arjuna menjadi motor serangan Serdadu Tridatu -julukan Bali United.

Akan tetapi, Singo Edan -julukan Arema FC- bertahan dengan baik. Tim tamu sendiri belum menemukan momentum terbaik untuk bermain ofensif. Bali United pun terus menekan hingga menit ke-30.

Walau demikian, serangan masif dari Bali United belum menemukan sasaran. Di sisi lain, Arema FC mulai menemukan celah untuk melancarkan serangan balik. Jual beli serangan terjadi pada pengujung laga paruh pertama.

Pada akhirnya, tidak ada gol tercipta hingga wasit meniup peluit panjang tanda laga babak pertama selesai. Berlanjut pada babak kedua, Arema FC inisiatif untuk mengontrol permainan.

Namun, Serdadu Tridatu yang bermain kuat di lini tengah berkali-kali menghalau serangan Singo Edan. Pada menit ke-49, Bali United akhirnya berhasil memecah kebuntuan.