Hasil PSIM Yogyakarta vs Semen Padang di Super League 2025-2026: Laskar Mataram Menang 1-0 Berkat Penalti

YOGYAKARTA – Hasil PSIM Yogyakarta vs Semen Padang di Super League 2025-2026 sudah diketahui. Laga di Stadion Sultan Agung, Bantul, DI Yogyakarta, Minggu (4/1/2026) sore WIB, itu berakhir dengan skor 1-0 untuk Laskar Mataram.

Satu-satunya gol PSIM dicetak lewat titik penalti oleh Ze Valente (64’). Berkat hasil ini, mereka naik ke posisi 6 klasemen Super League 2025-2026 dengan nilai 27 dari 16 laga.

PSIM Yogyakarta vs Semen Padang di Super League 2025-2026 (Foto: Instagram/@psimjogja_official)

Jalannya Pertandingan

PSIM tampil ofensif sejak peluit wasit dibunyikan di babak pertama. Mereka menggunakan skema permainan cepat untuk membongkar pertahanan Semen Padang.

Akan tetapi, tim tamu bermain dengan skema pertahanan rendah yang sangat solid. Beberapa kali serangan PSIM Yogyakarta mampu dipatahkan. Hingga menit ke-30, belum ada gol yang tercipta.

Namun, Laskar Mataram tak kehabisan akal. Serangan dari berbagai sisi dilancarkan oleh Ze Valente dan kolega. Sayangnya, tidak ada gol tercipta hingga pertandingan babak pertama dinyatakan usai.

Berlanjut pada babak kedua, PSIM Yogyakarta masih memegang kontrol permainan. Semen Padang masih bertahan dengan solid dan melancarkan serangan balik cepat yang cukup merepotkan.