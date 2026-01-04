Hasil Malut United vs PSBS Biak di Super League 2025-2026: Menang Telak 6-2, Laskar Kie Raha Geser Persib Bandung

Malut United menang telak 6-2 atas PSBS Biak di pekan ke-16 Super League 2025-2026 (Foto: Instagram/@malutunitedfc)

TERNATE – Hasil Malut United vs PSBS Biak di Super League 2025-2026 sudah diketahui. Laga di Stadion Gelora Kie Raha, Ternate, Maluku Utara, Minggu (4/1/2026) sore WIB, itu berakhir dengan skor 6-2 untuk Laskar Kie Raha.

Enam gol Malut United dicetak Gustavo Franca (16’), Yakob Sayuri (40’), Tyronne del Pino (51’), David da Silva (56’), Ciro Alves (77’), dan Frets Butuan (90+2’). Sedangkan, PSBS membalas lewat Damianus Putra (69’) dan Heri Susanto (80’).

Malut United vs PSBS Biak di Super League 2025-2026 (Foto: Instagram/@psbsofficial)

Jalannya Pertandingan

Malut United tampil begitu percaya diri pada awal babak pertama. Hal itu ditandai dengan mereka langsung melancarkan gelombang serangan ke lini pertahanan lawan.

Pada menit ke-16, Malut United dalam unggul lebih dahulu atas tim tamu. Kepastian itu setelah Gustavo Franca mencatatkan namanya di papan skor usai memaksimalkan umpan Igor.

Tim tuan rumah berhasil menggandakan keunggulan atas PSBS pada menit ke-40. Kali ini gol tersebut dicetak oleh Yakob Sayuri usai memanfaatkan umpan Tyronne Del Pino.

Sampai akhir babak pertama tidak ada tambahan gol lagi dalam laga itu. Sementara waktu Malut United dapat unggul 2-0 atas PSBS.

Pada menit ke-51, Tyronne mampu menjebol gawang Skuad Badai Pasifik. Golnya itu setelah memanfaatkan umpan dari David Da Silva.

PSBS tampaknya semakin terpuruk dalam laga. Sebab, gawang mereka untuk keempat kalinya dibobol Malut United yang kali lewat David Da Silva pada menit ke-56.

PSBS tidak tinggal diam begitu saja. Mereka berhasil memperkecil ketertinggalan lewat gol Damianus Adiman usai memanfaatkan umpan Raja Siregar pada menit ke-69.

Malut United kembali berhasil menjebol ke gawang lawan. Kepastian itu setelah Ciro Alves mampu dengan tenang mengeksekusi penalti pada menit ke-77.