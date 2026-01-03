Hasil Persija Jakarta vs Persijap Jepara di Super League 2025-2026: Menang 2-0, Macan Kemayoran Sukses Salip Persib Bandung

JAKARTA – Persija Jakarta sukses mengamankan tiga poin krusial usai menumbangkan perlawanan sengit Persijap Jepara dengan skor meyakinkan 2-0 dalam lanjutan pekan ke-16 Super League 2025-2026. Berlaga di hadapan pendukung sendiri di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Sabtu (3/1/2026) sore WIB, skuad asuhan Mauricio Souza tampil dominan sepanjang laga untuk memastikan kemenangan.

Kemenangan ini membuat Persija Jakarta bercokol di peringkat kedua klasemen sementara dengan 35 poin, tertinggal dua poin dari Borneo FC yang sedang memimpin klasemen. Rizky Ridho cs sejauh ini sukses menyalip Persib Bandung yang belum memainkan laga pekan ke-16 Super League 2025-2026.

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Persija Jakarta tampil agresif sejak menit awal. Tim berjuluk Macan Kemayoran itu nyaris membuka peluang setelah wasit menunjuk titik penalti pada menit ke-5. Namun sayang, wasit menganulir keputusan tersebut setelah meninjau lewat VAR.

Gelombang serangan terus dilancarkan anak-anak Persija Jakarta. Serangan-serangan itu masih bisa diredam skuad Persijap Jepara, namun mereka terlihat masih kesulitan untuk mengembangkan permainannya.

Persija Jakarta mendapat peluang di menit ke-24 lewat tendangan keras Hanif Sjahbandi, namun masih bisa ditepis kiper Persijap Jepara, Moch Sendri. Peluang kembali didapat pada menit ke-37, namun tendangan Van Basty Sousa masih melambung tipis.

Memasuki lima menit akhir babak pertama, skuad Macan Kemayoran masih mendominasi permainan. Meski begitu, tidak ada gol yang dicetak oleh Witan Sulaeman cs. Persija Jakarta dan Persijap Jepara bermain imbang tanpa gol di babak pertama.

Persija Jakarta vs Persijap Jepara. (Foto: Instagram/persija)

Babak Kedua

Skuad Macan Kemayoran tidak menurunkan tempo permainannya usai jeda turun minum. Armada Mauricio Souza nyaris menjebol gawang Laskar Kalinyamat -julukan Persijap Jepara- pada menit 51, namun tendangan Witan Sulaeman masih melebar.