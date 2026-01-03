Hasil Persija Jakarta vs Persijap Jepara di Babak Pertama: Skor Masih 0-0

JAKARTA – Duel panas tersaji di jantung ibu kota saat Persija Jakarta menjamu tamunya, Persijap Jepara, dalam lanjutan pekan ke-16 Super League 2025-2026. Meski menguasai jalannya laga sejak peluit awal dibunyikan, Macan Kemayoran harus puas bermain imbang 0-0 hingga turun minum dalam pertandingan yang digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Sabtu (3/1/2026) sore WIB.

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Persija Jakarta tampil agresif sejak menit awal. Tim berjuluk Macan Kemayoran itu nyaris membuka peluang setelah wasit menunjuk titik penalti pada menit ke-5. Namun sayang, wasit menganulir keputusan tersebut setelah meninjau lewat VAR.

Gelombang serangan terus dilancarkan anak-anak Persija Jakarta. Serangan-serangan itu masih bisa diredam skuad Persijap Jepara, namun mereka terlihat masih kesulitan untuk mengembangkan permainannya.

Persija Jakarta mendapat peluang di menit ke-24 lewat tendangan keras Hanif Sjahbandi, namun masih bisa ditepis kiper Persijap Jepara, Moch Sendri. Peluang kembali didapat pada menit ke-37, namun tendangan Van Basty Sousa masih melambung tipis.

Persija Jakarta vs Persijap Jepara. (Foto: Instagram/persija)

Memasuki lima menit akhir babak pertama, skuad Macan Kemayoran masih mendominasi permainan. Meski begitu, tidak ada gol yang dicetak oleh Witan Sulaeman cs. Persija Jakarta dan Persijap Jepara bermain imbang tanpa gol di babak pertama.