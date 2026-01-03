Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Hasil Persija Jakarta vs Persijap Jepara di Babak Pertama: Skor Masih 0-0

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Sabtu, 03 Januari 2026 |16:36 WIB
Hasil Persija Jakarta vs Persijap Jepara di Babak Pertama: Skor Masih 0-0
Suasana laga Persija Jakarta vs Persijap Jepara di Super League 2025-2026. (Foto: Instagram/persija)
A
A
A

JAKARTA – Duel panas tersaji di jantung ibu kota saat Persija Jakarta menjamu tamunya, Persijap Jepara, dalam lanjutan pekan ke-16 Super League 2025-2026. Meski menguasai jalannya laga sejak peluit awal dibunyikan, Macan Kemayoran harus puas bermain imbang 0-0 hingga turun minum dalam pertandingan yang digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Sabtu (3/1/2026) sore WIB.

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Persija Jakarta tampil agresif sejak menit awal. Tim berjuluk Macan Kemayoran itu nyaris membuka peluang setelah wasit menunjuk titik penalti pada menit ke-5. Namun sayang, wasit menganulir keputusan tersebut setelah meninjau lewat VAR.

Gelombang serangan terus dilancarkan anak-anak Persija Jakarta. Serangan-serangan itu masih bisa diredam skuad Persijap Jepara, namun mereka terlihat masih kesulitan untuk mengembangkan permainannya.

Persija Jakarta mendapat peluang di menit ke-24 lewat tendangan keras Hanif Sjahbandi, namun masih bisa ditepis kiper Persijap Jepara, Moch Sendri. Peluang kembali didapat pada menit ke-37, namun tendangan Van Basty Sousa masih melambung tipis.

Persija Jakarta vs Persijap Jepara. (Foto: Instagram/persija)
Persija Jakarta vs Persijap Jepara. (Foto: Instagram/persija)

Memasuki lima menit akhir babak pertama, skuad Macan Kemayoran masih mendominasi permainan. Meski begitu, tidak ada gol yang dicetak oleh Witan Sulaeman cs. Persija Jakarta dan Persijap Jepara bermain imbang tanpa gol di babak pertama.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/03/49/3193338/jadwal_siaran_langsung_madura_united_vs_persebaya_surabaya_di_super_league_2025_2026-d9GW_large.jpg
Jadwal Siaran Langsung Madura United vs Persebaya Surabaya di Super League 2025-2026: Siapa Raih Kemenangan?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/03/49/3193327/jadwal_siaran_langsung_borneo_fc_vs_psm_makassar_di_super_league_2025_2026-vpqk_large.jpg
Jadwal Siaran Langsung Borneo FC vs PSM Makassar di Super League 2025-2026: Misi Pesut Etam Geser Persib Bandung!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/03/49/3193307/mauricio_souza_belum_pikirkan_laga_persib_bandung_vs_persija_jakarta-aNs2_large.JPG
Ditanya soal Persib Bandung vs Persija Jakarta, Mauricio Souza: Fokus Kami ke Persijap Jepara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/03/49/3193292/mauricio_souza_minta_suporter_persija_jakarta_penuhi_sugbk_saat_menjamu_persijap_jepara-PSVM_large.JPG
Laga Persija Jakarta vs Persijap Jepara Tak Disiarkan Televisi, Mauricio Souza: Ayo Penuhi SUGBK!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2026/01/02/11/1662211/chelsea-pecat-pelatih-enzo-maresca-nama-liam-rosenior-jadi-kandidat-suksesor-tsm.webp
Chelsea Pecat Pelatih Enzo Maresca, Nama Liam Rosenior Jadi Kandidat Suksesor
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2026/01/01/pembalap_ducati_lenovo_marc_marquez.jpg
Marc Marquez Juara Lagi, Bos Dorna Sebut MotoGP Kini Hidup Kembali
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement