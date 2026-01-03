Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Ditanya soal Persib Bandung vs Persija Jakarta, Mauricio Souza: Fokus Kami ke Persijap Jepara

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Sabtu, 03 Januari 2026 |09:07 WIB
Mauricio Souza belum pikirkan laga Persib Bandung vs Persija Jakarta. (Foto: Media Persija Jakarta)
A
A
A

PELATIH Persija Jakarta Mauricio Souza menegaskan timnya fokus ke laga melawan Persijap Jepara dalam lanjutan pekan ke-16 Super League 2025-2026. Ia menegaskan Skuad Macan Kemayoran -julukan Persija Jakarta- belum memikirkan laga melawan Persib Bandung yang digelar di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, Bandung, Jawa Barat pada Minggu 11 Januari 2026 sore WIB.

1. Laga Penting Lawan Persijap Jepara

Persija Jakarta dijadwalkan melawan Persijap di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, Sabtu (3/1/2025) pukul 15.30 WIB.  Mauricio Souza mengatakan timnya akan fokus dari laga ke laga demi meraih hasil optimal.

Mauricio Souza fokus laga melawan Persija Jakarta. (Foto: Media Persija Jakarta)
Jadi, ia menegaskan Persija wajib tampil maksimal melawan Persijap agar tidak kehilangan poin di kandang sendiri. Sebab, sekali terpeleset saja, Persija Jakarta bakal ditinggal Persib Bandung, Borneo FC dan Malut United yang merupakan pesaing mereka dalam memperebutkan gelar juara Super League 2025-2026.

"Kami fokus dulu lawan Persijap. Tidak fokus dulu lawan Persib," kata Mauricio Souza dalam konferensi pers jelang laga Persija Jakarta vs Persijap Jepara.

"Mungkin banyak yang sudah tidak sabar untuk lawan Persib tahun ini. Kita belum berhenti pikir tentang laga melawan Persijap Jepara," tambah eks pelatih Madura United ini.

2. Persija Jakarta Pantang Remehkan Persijap Jepara.

Mauricio Souza mengatakan Persija Jakarta tidak mau menyepelekan Skuad Laskar Kalinyamat -julukan Persijap Jepara. Di atas kertas Persija Jakarta diunggulkan karena berstatus tuan rumah dan dalam performa terbaik.

 

