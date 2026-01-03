Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Laga Persija Jakarta vs Persijap Jepara Tak Disiarkan Televisi, Mauricio Souza: Ayo Penuhi SUGBK!

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Sabtu, 03 Januari 2026 |07:21 WIB
Laga Persija Jakarta vs Persijap Jepara Tak Disiarkan Televisi, Mauricio Souza: Ayo Penuhi SUGBK!
Mauricio Souza minta suporter Persija Jakarta penuhi SUGBK saat menjamu Persijap Jepara. (Foto: Media Persija Jakarta)
A
A
A

PELATIH Persija Jakarta Mauricio Souza meminta suporter timnya, The Jakmania, memadati Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) pada Sabtu (3/1/2026) pukul 15.30 WIB. Terlebih, laga Persija Jakarta melawan Persijap Jepara dalam lanjutan pekan ke-16 Super League 2025-2026 tidak disiarkan televisi.

Laga Persija Jakarta vs Persijap Jepara hanya disiarkan via live streaming. Di saat bersamaan, yang disiarkan di televisi adalah pertandingan Borneo FC melawan PSM di Stadion Segiri, Samarinda, pada jam yang sama.

1. Tak Masalah Laga Persija Jakarta vs Persijap Jepara Tidak Disiarkan Televisi

Persija Jakarta akan kembali bermain di SUGBK. (Foto: Aldhi Chandra/Okezone)
Persija Jakarta akan kembali bermain di SUGBK. (Foto: Aldhi Chandra/Okezone)

Mauricio Souza menyatakan tidak masalah laga Persija Jakarta melawan Persijap Jepara tidak disiarkan televisi. Terpenting, suporter dalam hal ini The Jakmania dapat memadati SUGBK.

"Jadi, tentang pertandingan tidak disiarkan langsung, saya pikir tidak masalah," kata Mauricio Souza dalam konferensi pers jelang laga Persija Jakarta vs Persijap Jepara.

2. Siaran Televisi Jadi Solusi bagi Suporter di Luar Kota

Pelatih asal Brasil itu mengakui pendukung Persija Jakarta tidak berasal dari Jakarta saja. Jadi, tayangan televisi menjadi solusi buat mereka untuk menyaksikan penampilan Rizky Ridho dan kawan-kawan.

"Kami tahu banyak orang tidak tinggal di Jakarta dan tidak bisa datang ke stadion. Jadi kalau sudah ada siaran langsung di TV, pasti itu hadiah buat orang yang support Persija Jakarta," kata eks pelatih Madura United ini.

 

Halaman:
1 2
      
