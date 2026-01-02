Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Persija Jakarta vs Persijap Jepara: Mauricio Souza Tegaskan Macan Kemayoran Tak Boleh Anggap Enteng Lawan

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Jum'at, 02 Januari 2026 |20:13 WIB
Persija Jakarta vs Persijap Jepara: Mauricio Souza Tegaskan Macan Kemayoran Tak Boleh Anggap Enteng Lawan
Pelatih Persija Jakarta, Mauricio Souza. (Foto: Instagram/persija)
A
A
A

JAKARTA – Pelatih Persija Jakarta, Mauricio Souza, memberikan peringatan keras kepada anak asuhnya agar tidak memandang sebelah mata kekuatan Persijap Jepara. Pelatih asal Brasil tersebut menegaskan dalam dunia sepak bola, status tim unggulan di atas kertas tidak pernah menjamin hasil akhir jika kewaspadaan mengendur.

Pertemuan kedua tim tersebut merupakan bagian dari pekan ke-16 Super League 2025-2026. Laga krusial ini dijadwalkan akan berlangsung di markas kebanggaan Macan Kemayoran, Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, pada Sabtu 3 Januari 2025.

Mauricio Souza menyadari Persija Jakarta jauh lebih diunggulkan dibandingkan Laskar Kalinyamat –julukan Persijap– jika merujuk pada perbandingan posisi di klasemen sementara. Namun, ia tidak ingin Rizky Ridho dan kolega merasa besar kepala yang justru dapat menjadi bumerang bagi tim.

1. Respek Terhadap Lawan

Persija Jakarta vs Bhayangkara FC di Super League 2025-2026 (Foto: Okezone/Aldhi Chandra Setiawan)
Persija Jakarta vs Bhayangkara FC di Super League 2025-2026 (Foto: Okezone/Aldhi Chandra Setiawan)

Saat ini Persija kukuh berada di posisi ketiga dengan raihan 32 poin dan tengah bersaing di jalur juara. Sementara itu, Persijap masih terpuruk di posisi ke-17 klasemen karena baru mampu mengumpulkan sembilan poin sepanjang musim ini.

"Makanya saya bicara setiap laga itu cerita baru. Jadi satu tim yang kita main waktu itu kita ada di zona bawah. Saya sudah bicara berapa kali bahwa liga ini tidak mudah," kata Mauricio Souza dalam konferensi pers, Jumat (2/1/2026).

 

