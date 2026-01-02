Advertisement
Okezone.com
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Misi Kudeta Puncak Klasemen: Persija Jakarta Siap Tempur Ladeni Persijap Jepara di SUGBK

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Jum'at, 02 Januari 2026 |18:12 WIB
Misi Kudeta Puncak Klasemen: Persija Jakarta Siap Tempur Ladeni Persijap Jepara di SUGBK
Pelatih Persija Jakarta, Mauricio Souza (kanan). (Foto: Andri Bagus/Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Pelatih Persija Jakarta, Mauricio Souza, mematok target poin penuh saat menjamu Persijap Jepara dalam pekan ke-16 Super League 2025-2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Sabtu 3 Januari 2026. Kemenangan menjadi harga mati bagi Skuad Macan Kemayoran demi ambisi besar mereka mengudeta posisi puncak klasemen sementara.

Saat ini, Persija Jakarta bertengger di posisi ketiga dengan koleksi 32 poin. Rizky Ridho dan kawan-kawan hanya terpaut tipis, yakni selisih dua angka dari sang rival abadi, Persib Bandung, yang masih memimpin di posisi teratas dengan torehan 34 poin.

Mauricio Souza menekankan pentingnya menjaga konsistensi agar Persija tetap berada di koridor persaingan juara kompetisi kasta tertinggi di tanah air. Karena itu, ia menginstruksikan para pemainnya untuk tampil disiplin dan tidak boleh kehilangan poin sedikit pun dalam setiap pertandingan yang tersisa.

1. Ambisi Menuju Takhta Tertinggi Super League

"Kalau mau ke puncak klasemen besok, harus menang," jelas Mauricio Souza dalam konferensi pers, Jumat (2/1/2026).

Persija Jakarta vs Bhayangkara FC di Super League 2025-2026 (Foto: Okezone/Aldhi Chandra Setiawan)
Persija Jakarta vs Bhayangkara FC di Super League 2025-2026 (Foto: Okezone/Aldhi Chandra Setiawan)

Pelatih berkebangsaan Brasil tersebut mengakui bahwa timnya telah melakukan persiapan semaksimal mungkin meskipun harus berpacu dengan keterbatasan waktu. Bagi Souza, jadwal yang padat di awal tahun ini menjadi tantangan tersendiri yang harus ditaklukkan oleh seluruh elemen tim.

"Kami tidak banyak waktu untuk persiapan. Kami main hari senin (lawan Bhayangkara FC), lalu sabtu tanding lagi sore. Jadi, waktu untuk istirahat tidak terlalu lama," tambahnya.

 

