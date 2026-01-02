Persija Jakarta vs Persijap Jepara, Wahyudi Hamisi Tak Gentar dengan Keangkeran SUGBK

Persijap Jepara tidak gentar dengan keangkeran Persija Jakarta di kandang sendiri (Foto: Instagram/@persijap_jepara)

JAKARTA – Gelandang Persijap Jepara, Wahyudi Hamisi, tidak gentar dengan keangkeran Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, yang menjadi kandang Persija Jakarta. Ia siap membantu Laskar Kalinyamat mencuri poin dari kandang lawan.

Laga Persija Jakarta vs Persijap Jepara akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta. Duel dijadwalkan berlangsung Sabtu 3 Januari 2026 pukul 15.30 WIB.

1. Krusial

Partai tersebut akan menjadi krusial bagi tim tamu yang belum menang sejak September 2025. Namun, mereka menghadapi tantangan berat karena Macan Kemayoran sedang dalam tren positif.

Selain duduk di peringkat ketiga klasemen sementara, Persija juga sedang mempunyai tren pertandingan kandang yang luar biasa musim ini. Mereka tercatat belum kalah dari tujuh laga kandang terakhir dengan rincian lima kemenangan dan dua kali imbang.

Wahyu mengatakan keangkeran kandang Persija justru menjadi motivasi baginya. Ia berharap, rekan setimnya merasakan motivasi serupa menjelang pertandingan mendatang.

"Ya datang ke sini pasti dengan motivasi yang besar. Apalagi Persija main di kandangnya sendiri dengan atmosfer suporter yang besar. Itu menjadi motivasi tersendiri buat kami," kata Wahyu dalam konferensi pers, Jumat (2/1/2026).