Apes di Awal 2026, Bintang Persija Jakarta Allano Lima Kena Tipu Penjual Online hingga Jutaan Rupiah Melayang

BINTANG Persija Jakarta, Allano Lima, harus buka tahun 2026 dengan nasib sial. Pasalnya, dia terkena penipuan dari penjual barang online di media sosial.

Kala itu, Allano hendak membeli barang secara online. Namun apesnya, dia malah kena tipu hingga uang Rp2 juta melayang.

1. Kena Tipu Penjual Online

Di awal 2026, Allano Lima jadi sorotan lewat unggahan di media sosialnya. Lewat fitur Story, dia menceritakan baru saja terkena tipu penjualan online di Instagram.

Awalnya, Allano hendak membeli perlengkapan olahraga, yang disinyalir merupakan sepatu, di sebuah toko online yang ada di Instagram. Percakapan pun terjadi via direct message (DM) antara dirinya dan penjual.

Sampai akhirnya, Allano mentrasfer uang sejumlah Rp2,2 juta kepada rekening pejual. Penjual pun menjanjikan akan segera mengirimkan sepatu itu dalam waktu 2-3 hari ke depan. Sayangnya, barang yang ditunggu tak kunjung datang. Bahkan, Allano justru diblok oleh akun penjual.